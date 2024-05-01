我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

劉德華自曝與妻分隔兩地 曾半年沒通電話「不知她喜歡我什麼」

娛樂新聞組／綜合報導
香港雙影帝劉德華(左，取材自微博)、梁朝偉(右)接受專訪，談及兩人與妻子朱麗蒨(左上圓，取材自微博)、劉嘉玲(右上圓，圖／Tiffany提供)相處之道。
香港雙影帝劉德華(左，取材自微博)、梁朝偉(右)接受專訪，談及兩人與妻子朱麗蒨(左上圓，取材自微博)、劉嘉玲(右上圓，圖／Tiffany提供)相處之道。

香港天王劉德華私生活非常低調，但在他和梁朝偉合作電影「金手指」時，曾接受港星鄭裕玲專訪，笑說不知朱麗蒨喜歡他哪點，他也不知愛朱麗蒨哪個地方，之前夫妻分隔兩地時，曾長達半年都沒講過電話。

雙影帝梁朝偉、劉德華日前上鄭裕玲的YouTube節目「The Do Show」宣傳「金手指」，暢聊自己豐富的演藝經驗，訪談中，鄭裕玲指劉德華與梁朝偉都是專情之人，兩人於2008年分別跟愛人結婚，婚姻至今依然美滿幸福。

劉德華透露，喜歡與老婆朱麗蒨享受平淡，笑稱不明白朱麗蒨喜歡自己什麼，「兩個人一起，她遷就我，我又遷就她。以前我們在兩個不同的地方，可以半年不通一個電話。」鄭裕玲聽後笑說：「這個比異地戀還慘，怎麼可以不通電話呢？」劉德華回應：「不知道，她又沒有這樣的需求。」

梁朝偉則表示與太太劉嘉玲個性相反：「劉嘉玲遷就我很多，這是我們可以相處那麼久的原因。我很孤僻，很少陪她，不過久不久我都會陪下她，跟一些朋友聚餐，但有時我真的很怕很多人的場合。她喜歡熱鬧，我則喜歡安靜。」

針對如何保持身材，鄭裕玲問兩位影帝是否吃得非常清淡？梁朝偉表示平常確實都吃很清淡，但不是全素者，聚餐時不排斥吃肉。劉德華笑指自己也會變胖，但10年前開始吃素，並非宗教因素，純粹是想跟著妻女一起吃素，「我只是很希望和家人一起做這件事」。

梁朝偉 香港 YouTube

上一則

韓韶禧稱考上法國大學 網友質疑吹牛

下一則

泰勒絲創紀錄 熱門單曲榜包辦前14名

延伸閱讀

劉德華不知妻喜歡他什麼 自曝兩人半年沒做「一件事」

劉德華不知妻喜歡他什麼 自曝兩人半年沒做「一件事」
梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
劉嘉玲飛南法陪梁朝偉被拍 1舉動太甜蜜

劉嘉玲飛南法陪梁朝偉被拍 1舉動太甜蜜
劉嘉玲直奔南法探班梁朝偉 1舉動太甜蜜

劉嘉玲直奔南法探班梁朝偉 1舉動太甜蜜

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
何妤玟（左）看牙時巧遇張菲。(摘自臉書)

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

2024-04-24 00:50
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
61歲關之琳被讚駐顏有術。(取材自Instagram)

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

2024-04-24 08:00

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟