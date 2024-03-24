劉亦菲同框表姊 網：一家子好看基因 美得不科學

劉亦菲（右）素顏同框表姊， 網友大讚，「一家子好看基因」。（取材自微博）

中國女星劉亦菲 是出了名從小美到大的美人，還以空靈氣質的古裝扮相獲得「神仙姐姐」封號；劉亦菲以前曾自曝是全家最醜的，日前她與家人聚餐，表姊曬出合照，兩人一起對著鏡頭微笑，十分養眼。網友不禁讚嘆，「一家子好看基因」。

綜合媒體報導，劉亦菲在亞洲擁有超高人氣，每每有新作品都有高收視和高討論度，最新作品「玫瑰的故事」從拍攝至今就話題不斷。近日劉亦菲表姊在社群公開兩人合照，開心地寫下「表妹，愛你（妳）呦」。化妝的表姊看起來氣色很好，而幾乎素顏的劉亦菲肌膚白嫩，網友直呼，「美得不科學」、「根本不像36歲」。

劉亦菲曾說自己是全家最醜的，粉絲則表示，「美女的旁邊也是美女」、「一家子好看基因」；還有網友挖出劉亦菲曾被表姊罵「花痴」，推敲可能就是這名表姊。

此外，劉亦菲日前現身香港 海洋公園，她在室內參觀時，側臉被網友捕捉，臉部下顎線線條明顯，皮膚白皙，氣色不俗。她當下還手撕起嘴皮，整個狀態輕鬆自如。