我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

Angelababy美貌頻遭疑整形 混血爸真面目曝光答案揭曉

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy歡慶35歲生日。（取材自Angelababy微博）
Angelababy歡慶35歲生日。（取材自Angelababy微博）

中國女星Angelababy出道20多年，與男星黃曉明的一段情，另有去看BLACKPINK成員Lisa演出的瘋馬秀疑似遭到軟封殺，都是話題人物，而她從入行到現在整形傳聞不斷，流出的出道照也和現在樣貌差很大，baby上個月28日剛迎來35歲生日，並在隔天曬出與爸媽、兒子小海綿慶生的溫馨合照，只見中德混血的Angelababy爸爸五官深邃，證明baby的混血兒外表為真，並遺傳到兒子小海綿，同樣有一張精緻小臉。

baby秀出自己的生日照，只見她帶著「Happy Birthday」髮箍坐在蛋糕前，擺出可愛的姿勢，並且難得公開爸媽近況，中德混血的爸爸與媽媽並肩坐在一起，Angelababy在前方抱著兒子小海綿，小海綿的小手還牽著外公，看起來非常幸福美滿，然則，baby爸爸五官深邃、鼻子堅挺，簡直與Angelababy、小海綿的鼻子一樣複製貼上，基因沒騙人，粉絲更誇baby美貌，心疼她出道至今多次被傳整形，「希望baby幸福一輩子」。

Angelababy歡慶35歲生日，同步送上全家福。（取材自Angelababy...
Angelababy歡慶35歲生日，同步送上全家福。（取材自Angelababy微博）

此外，不少人驚訝baby的慶生派對非常可愛、豪奢，證明她已走出先前軟封殺的陰影，即將再度出發。

Angelababy 黃曉明 BLACKPINK

上一則

沒分手？ 秦嵐、魏大勛傳三亞一起甜蜜過年…秒衝熱搜

延伸閱讀

Baby35歲生日楊冪噤聲 網喊假閨密

Baby35歲生日楊冪噤聲 網喊假閨密
製作燈籠、天燈… 亞特蘭大中文學校文化研習慶元宵

製作燈籠、天燈… 亞特蘭大中文學校文化研習慶元宵
Angelababy彎腰合影小粉絲 獲讚「本人友善、一眼驚艷」

Angelababy彎腰合影小粉絲 獲讚「本人友善、一眼驚艷」
Angelababy遭封殺4個月後復工 絕美戰袍迷倒千萬人

Angelababy遭封殺4個月後復工 絕美戰袍迷倒千萬人

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
唐嫣畫煙熏濃妝，染金棕髮色登上雜誌封面。(取材自微博)

唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

2024-02-22 06:30
賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

2024-02-24 20:31

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑