Angelababy美貌頻遭疑整形 混血爸真面目曝光答案揭曉

Angelababy歡慶35歲生日。（取材自Angelababy微博）

中國女星Angelababy 出道20多年，與男星黃曉明 的一段情，另有去看BLACKPINK 成員Lisa演出的瘋馬秀疑似遭到軟封殺，都是話題人物，而她從入行到現在整形傳聞不斷，流出的出道照也和現在樣貌差很大，baby上個月28日剛迎來35歲生日，並在隔天曬出與爸媽、兒子小海綿慶生的溫馨合照，只見中德混血的Angelababy爸爸五官深邃，證明baby的混血兒外表為真，並遺傳到兒子小海綿，同樣有一張精緻小臉。

baby秀出自己的生日照，只見她帶著「Happy Birthday」髮箍坐在蛋糕前，擺出可愛的姿勢，並且難得公開爸媽近況，中德混血的爸爸與媽媽並肩坐在一起，Angelababy在前方抱著兒子小海綿，小海綿的小手還牽著外公，看起來非常幸福美滿，然則，baby爸爸五官深邃、鼻子堅挺，簡直與Angelababy、小海綿的鼻子一樣複製貼上，基因沒騙人，粉絲更誇baby美貌，心疼她出道至今多次被傳整形，「希望baby幸福一輩子」。

Angelababy歡慶35歲生日，同步送上全家福。（取材自Angelababy微博）

此外，不少人驚訝baby的慶生派對非常可愛、豪奢，證明她已走出先前軟封殺的陰影，即將再度出發。