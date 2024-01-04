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被挖黑料潑髒水 周冬雨變女強人反擊

記者黃保慧／綜合報導
周冬雨飾演自媒體主編陳妙。(取材自微博)
周冬雨飾演自媒體主編陳妙。(取材自微博)

導演忻鈺坤最新長片「熱搜」由金馬影后周冬雨飾演為弱者發聲，挑戰強權的自媒體高手，挖黑料、悲情牌、潑髒水、搶熱搜，網路輿論攻防教戰守則一一上演，高度共鳴助周冬雨日前在澳門國際電影節奪下最佳女主角。她在演繹此角後對廣大網友呼籲：「輿論裡有千千萬萬的聲音，希望大家能夠多去了解信息的根源。」

導演忻鈺坤曾以「心迷宮」提名第51屆金馬獎最佳新導演及原創劇本獎，一向擅長挖掘現實人性，繼「再見，在也不見」、「暴裂無聲」之後，再推出最新長片「熱搜」。

金馬影后周冬雨在片中扮演媒體人，從傳統媒體轉型成為自媒體女強人，她認為這角色充滿魅力：「陳妙最有魅力的部分就是她骨子裡的良知，面對強權她愈挫愈勇，罪惡愈壓迫她，她反彈得愈強。」

除了影后周冬雨掛帥，兩位男主角袁弘和宋洋都頗具看頭。袁弘是電視劇「步步驚心」中重情重義的十三阿哥，也曾演出古裝劇「天盛長歌」及「上陽賦」，這次難得扮演狡滑腹黑的反派。宋洋曾是徐浩峰電影「師父」、「箭士柳白猿」裡的武功高手，這次擔綱周冬雨身邊的自媒體合夥人兼主管，能量同樣高深莫測。

「熱搜」演繹了網路霸凌和真假難分的風向操作，甚至有權有勢的人們如何使盡手段玩弄網路消息。身處錯綜複雜的網路時代，周冬雨表示：「輿論裡有千千萬萬的聲音，希望大家能夠多去瞭解信息的根源，不要讓我們的善良被利用。」

袁弘飾演資本集團總裁岳鵬。(取材自微博)
袁弘飾演資本集團總裁岳鵬。(取材自微博)

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