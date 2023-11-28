時尚毒藥楊紫拍封面 吸金力打敗趙露思

楊紫為「時尚COSMO」雜誌拍攝封面，1小時賣破10萬本。(取材自微博)

女星楊紫演過不少爆款電視劇，但她的服裝造型時常被嘲土氣，是「時尚 絕緣體」，所拍的時尚雜誌封面屢被網友吐槽「看不出任何時尚感」、「水平像是90年代的路邊小報」，還有網友調侃她是「時尚毒藥」。

不過楊紫近日為雜誌「時尚COSMO」拍攝封面，以黑、白兩種風格呈現，不到一小時就賣破10萬本，吸金力勝過「時裝L'OFFICIEL」封面為趙露思的銷售紀錄。

流量小花楊紫憑藉演出多部古裝劇而升格為古裝女神，且帶旺「長相思」劇中男主演張晚意、鄧為、檀健次，扛劇實力無人能敵。楊紫今年更換造型團隊，時尚度大增。

楊紫近日曬出泰國 遊玩時照片，照片中她在海邊漫步，身穿白色寬鬆襯衫，秀出白滑美腿，更穿上粉色吊帶，罕有大曬身材。

楊紫童星出身，因主演家庭喜劇「家有兒女」打開知名度，但在第三季時，傳出因學業辭演。