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慟父病逝 劉德華買燒臘店孝舉曝光

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華(左)是娛樂圈有名的孝子。(取材自微博)
劉德華(左)是娛樂圈有名的孝子。(取材自微博)

香港天王劉德華官方後援會「華仔天地」23日發文，披露劉德華的父親劉禮去世消息，引來大批劉德華粉絲留言安慰，而「華仔天地」官方網站也變成黑白色介面哀悼。據悉，劉德華的父親劉禮享年89歲。

綜合媒體報導，劉德華父親劉禮在2003年罹患膀胱癌，完成手術後康復。劉禮年輕時曾當過消防員。劉德華六歲時，父親開了一間小吃雜貨店補貼家用，劉德華負責用粉筆在黑板上寫菜名，每天還要洗上百個碗。

眾所周知，劉德華叱吒娛樂圈數十年，平時非常保護家人隱私，尤其對父母孝順有加，是圈內有名孝子，還曾獲第一屆中國演藝界十大孝子特別獎。

劉德華成名後，力所能及的照顧父母，他曾特地將兩棟房子牆壁打通，「因為我們是一家人」。他有許多孝親事蹟，最為人津津樂道的就是他用第一部片的片酬買下「華東燒臘」店鋪，送給愛吃叉燒的爸爸；也曾多次帶父母參加粉絲會同樂。

劉德華曾說過，「子女名氣再大，也不要忘記在父母面前，你永遠只是一個普通人」。

據悉，劉德華父親之前入院一段時間，近日病情急轉直下，面對記者詢問，劉德華透過窗口表示：「家父於20日在家人陪伴下安詳離世 ，現正處理他的身後事，多謝大家關心 。」

劉德華近期有「金手指」、「潛行」等電影要上映，如今忙於父親喪事，勢必得暫時放下工作；粉絲得知後也紛紛喊話，要劉德華節哀，好好保重身體。

「華仔天地」官方網站變成黑白色介面哀悼。(取材自微博)
「華仔天地」官方網站變成黑白色介面哀悼。(取材自微博)

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