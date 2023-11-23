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超漂亮女兒是哈佛學霸 出不出道？李連杰說話了

記者林士傑／即時報導
李連杰(右)接受林書煒訪問，分享修行25年佛法的契機。（圖：POP Radio提供）
李連杰(右)接受林書煒訪問，分享修行25年佛法的契機。（圖：POP Radio提供）

李連杰近日在台宣傳新書，超美大女兒Jane相伴赴台，他上POP Radio節目「POP最正點」，女兒是哈佛學霸，被問到女兒未來的發展，若是女兒受邀拍戲會同意嗎？李連杰豁達回應「父母不能控制人家」，表示兒女的生命是自己的，應當給他們所有的自由。

他在節目中分享修行25年佛法的契機，深信輪迴「可能是前世就修習過，但沒能參透，於是帶到這一世」，但並不希望被外界定位成以慈善為志業的慈善家。他認為即便是做公益，仍會經歷幫不勝幫的痛苦，因為無論是小我或達成大我，「只要有『我』就有目標，就會痛苦。」在他看來修習佛法為了快樂和健康，「外在的快樂很短，要往『裡』去找超越生死的快樂」。

至於先前遭網友誤傳死訊，他笑稱2015年就曾因私人行程踏上台灣土地，身邊僅有經紀人，「當時很自由地一個人在街上走，不帶工作」，更透露社群平台帳號大多是由工作人員代為經營，那麼未來會再拍電影嗎？他說目前樂於接受好劇本，但「不要當主角，客串玩一下就好」。

過往從少林寺系列到「投名狀」都擔任主角，李連杰身為演員，對武術的推動和慈善事業挹注皆不遺餘力，他說不在意外界對他的稱號，形容單看一隻手，不會有人知道這是誰，各個部分組合起來才會成為「李連杰」。

李連杰表明未來不想再當電影主角。（圖：POP Radio提供）
李連杰表明未來不想再當電影主角。（圖：POP Radio提供）

李連杰

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