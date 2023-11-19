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吳謹言1年都沒戲拍 網傳與他「正積極備孕」

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）
吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）

女星吳謹言因主演清宮劇「延禧攻略」爆紅，然而，她從去年開始有將近一年都沒有拍戲，還同時被爆出與飾演「弘晝」的演員洪堯同居，近日又傳其遭老闆「放棄」，甚至停接拍戲的原因是「正在備孕」，引發網友討論。

媒體報導，吳謹言在2019年與洪堯傳出緋聞，兩人「情纏四年」，不僅同住一小區，連停車位都挨在一起。但由於洪堯曾有疑似劈腿、床照流出等負面新聞，還被拍到亂丟菸蒂，被指「素質堪憂」，因此兩人戀情並不被粉絲看好。

近日有網友指出，吳謹言會減少拍戲，其中一部份原因是在積極備孕，執意想要開始家庭生活。

對此，吳謹言的老闆于正隨即跳出來發聲，在爆料文底下留言說：「馬上進組了，還造謠。」透露吳謹言已經接下新工作。與此同時，吳謹言也傳出將與劉學義搭檔主演古裝劇「春花厭」，預計年底開拍。

很多人對吳謹言的印象一直都停留在「延禧攻略」，之後她雖然陸續演了「皓鑭傳」、「外灘的鐘聲」、「青春創世紀」、「傳家」等多部電視劇，但都未能讓觀眾留下深刻印象。這兩年她先參加了「乘風破浪的姐姐」，之後又拍了不少雜誌寫真，也演了話劇，就是沒有接新戲。 

洪堯在「延禧攻略」中飾演弘晝。（取材自微博）
洪堯在「延禧攻略」中飾演弘晝。（取材自微博）

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