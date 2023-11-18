離婚4年首同框 馬伊琍、文章現身女兒畢業典禮

有網友曬出了馬伊琍和文章帶小女兒參加大女兒畢業典禮，這是二位離婚後首次同框。(視頻截圖)

中國演員文章與馬伊琍 2007年因拍戲相識相戀，然而文章卻在2013年趁妻子馬伊琍懷孕之際，出軌女星姚笛，兩人2019年離婚。近日，有網友曬出兩人帶著小女兒參加大女兒畢業典禮的照片，也是他們離婚四年後首次同框照片，

搜狐報導，據悉，照片是文章和馬伊俐帶著小女兒一起參加大女兒八年級畢業典禮時拍的。畫面中，馬伊俐穿一頭俐落的短髮，一身黑色連身裙，單手叉腰笑著面對鏡頭，而文章則身穿藍色polo衫搭配一條西裝褲，久未露面的他身形消瘦許多。一家四口同框照，畫面十分溫馨。

文章和馬伊琍因2007年合作電視劇「奮鬥」結緣、相戀，隔年1月領證結婚；當時馬伊琍已經懷孕，且因兩人相差八歲的姐弟戀，許多人不看好二人的婚姻。

然而，2014年3月28日，文章卻被媒體拍到婚內出軌女星姚笛，當時馬伊琍懷小女兒，文章在路邊公然摟抱姚笛的外遇照曝光，引發軒然大波。

其後文章發布聲明，承認與姚笛婚外情並向家人道歉，馬伊琍則回應：「戀愛雖易，婚姻不易，行且珍惜」。但文章愛妻形象大打折扣，演藝事業陷入危機，於是在馬伊琍鼓勵與合作下轉型導演；馬伊琍則憑借「我的前半生」獲封視后，就在兩人迎接事業第二春之際，2019年7月28日文章和馬伊琍正式宣布離婚。

台北中國時報報導，關於二人當年離婚的原因，有自媒體猜測是昔日「小三」姚笛再度介入二人婚姻。不過，馬伊琍好友「向太」陳嵐透露，文章、馬伊琍官宣離婚前兩個月就已辦理正式手續，沒有第三者插足：「他們的溝通出現了問題，考慮周全後決定和平分手。」