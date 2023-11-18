我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

離婚4年首同框 馬伊琍、文章現身女兒畢業典禮

娛樂新聞組／綜合報導
有網友曬出了馬伊琍和文章帶小女兒參加大女兒畢業典禮，這是二位離婚後首次同框。(視頻截圖)
有網友曬出了馬伊琍和文章帶小女兒參加大女兒畢業典禮，這是二位離婚後首次同框。(視頻截圖)

中國演員文章與馬伊琍2007年因拍戲相識相戀，然而文章卻在2013年趁妻子馬伊琍懷孕之際，出軌女星姚笛，兩人2019年離婚。近日，有網友曬出兩人帶著小女兒參加大女兒畢業典禮的照片，也是他們離婚四年後首次同框照片，

搜狐報導，據悉，照片是文章和馬伊俐帶著小女兒一起參加大女兒八年級畢業典禮時拍的。畫面中，馬伊俐穿一頭俐落的短髮，一身黑色連身裙，單手叉腰笑著面對鏡頭，而文章則身穿藍色polo衫搭配一條西裝褲，久未露面的他身形消瘦許多。一家四口同框照，畫面十分溫馨。

文章和馬伊琍因2007年合作電視劇「奮鬥」結緣、相戀，隔年1月領證結婚；當時馬伊琍已經懷孕，且因兩人相差八歲的姐弟戀，許多人不看好二人的婚姻。

然而，2014年3月28日，文章卻被媒體拍到婚內出軌女星姚笛，當時馬伊琍懷小女兒，文章在路邊公然摟抱姚笛的外遇照曝光，引發軒然大波。

其後文章發布聲明，承認與姚笛婚外情並向家人道歉，馬伊琍則回應：「戀愛雖易，婚姻不易，行且珍惜」。但文章愛妻形象大打折扣，演藝事業陷入危機，於是在馬伊琍鼓勵與合作下轉型導演；馬伊琍則憑借「我的前半生」獲封視后，就在兩人迎接事業第二春之際，2019年7月28日文章和馬伊琍正式宣布離婚。

台北中國時報報導，關於二人當年離婚的原因，有自媒體猜測是昔日「小三」姚笛再度介入二人婚姻。不過，馬伊琍好友「向太」陳嵐透露，文章、馬伊琍官宣離婚前兩個月就已辦理正式手續，沒有第三者插足：「他們的溝通出現了問題，考慮周全後決定和平分手。」

馬伊琍

上一則

裘莉養女切割小布 學媽媽拿掉父姓

下一則

遭布蘭妮復仇搞到眾叛親離 賈斯汀不忍了要開戰

延伸閱讀

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」
李連杰昔為利智離婚 傳被女兒罵「不配當爹」首回真相

李連杰昔為利智離婚 傳被女兒罵「不配當爹」首回真相
同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓

同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓
布萊德彼特離婚後首認愛 戀小26歲新歡：她是我女友

布萊德彼特離婚後首認愛 戀小26歲新歡：她是我女友

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊