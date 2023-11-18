戲說從頭／張家輝扮緝毒總督 和陳偉霆反目互殺

電影「爆裂點」發布劇照，張家輝時隔多年再次出演少見的正面警察形象。(取材自微博)

影帝張家輝出演香港 犯罪動作片「爆裂點」，時隔多年再次扮演少見的正面警察形象，他坦言，做好人難，做不過火、不越界的好人更難。

新快報報導，張家輝在片中飾演奉公守法、正直可靠的緝毒總督察李振邦，和陳偉霆飾演的臥底警員江銘祕密執行追捕毒販計畫，無奈遭遇險境，江銘被迫遊走黑白邊緣，逐漸失控；為堅守底線，昔日隊友互生殺意。劇中，李振邦即便因常年醉心工作，導致家庭不美滿、親人關係疏離，但「工作腦」的李振邦，仍然在緝毒之路上永不停歇。

據報導，談到片名，張家輝也有自己的解讀。他坦言，「爆裂點」更適用於好人，就好似李振邦作為一個普通人，他像是一個「防暴警察」，「爆裂點」是他在犯罪都市裡堅持自我、不過火、不過界的一個臨界點，「他總是以有原則對抗無原則，有底線對抗無底線。如果能控制住『爆裂』，他就還是邦警官自己；如果控制不住『爆裂』，他可能也就化身『都市戾人』，和周圍化友為敵了。」

值得一提的是，該片是張家輝和陳偉霆的首次合作，兩人一個是堅守原則的「防暴警察」，一個是臥底警員。他們是並肩作戰的夥伴、生死與共的兄弟，同時也因家庭缺失抱團取暖，如父如子；但兩人似乎最後又化友為敵，關係成謎。

戲內兩人關係撲朔迷離，戲外則意氣相投，作為已從業多年的前輩演員，張家輝在片場十分熱衷於交流心得，給年輕演員陳偉霆分享自己的拍戲經驗。不管是激烈的爆破戲，還是拳拳到肉的動作戲，兩人都彼此把背交給對方，對對方完全信任。張家輝說，「希望共同肩負起香港演員的責任，能多為香港電影的發展，獻上自己的一臂之力，為未來帶去更多一些的可能性。」