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香港女星與「女版陳冠希」親密頭貼頭 被疑要官宣戀情

娛樂新聞組╱即時報導
阿嬌曬出與皇甫聖華兩人的「頭貼頭」親密合照。(取材自Instafram)
阿嬌曬出與皇甫聖華兩人的「頭貼頭」親密合照。(取材自Instafram)

香港天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）自2019年與「醫界王陽明」賴弘國離婚後，感情生備受關注。6月有媒體拍到她與一名中性打扮的女子有親密的互動，對方被起底便是有小陳冠希稱號的女網紅皇甫聖華，19日凌晨阿嬌無預警曬出與皇甫聖華合影，看似公開宣布戀情。

今年6月，阿嬌被拍深夜和朋友聚會，走在路上時其中一位短髮朋友還獻上一吻，據知，該人便是被封為女版陳冠希的大陸初代網紅皇甫聖華，在微博有228萬粉絲，平時常曬精品與名牌，跟羅志祥前女友周揚青是多年老友，有「京城四大TB始祖」稱號，曾創立個人品牌、辦雜誌。

19日過了凌晨12時，阿嬌便曬出與皇甫聖華傳二人的「頭貼頭」親密合照寫下：「Happy Birthday」，令人聯想兩人難道要正式官宣？網民不斷留言給阿嬌，想知道她和皇甫聖華是否情侶關係？「不知道是不是官宣，如果是的話，嬌姐你牛逼，但妳快樂就好，只希望妳一直幸福快樂！」、「有為粉絲想過嗎？真的心梗了」、「阿嬌出走半生，歸來仍是冠希哥」，而阿嬌疑似否認出櫃，急忙表示：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」。

阿嬌 羅志祥 香港

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