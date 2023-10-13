我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

趙麗穎看演唱會洩蜜？ 傳王一博「戴假髮」相伴

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎(右)和王一博曾經合作電視劇「有翡」。(取材自微博)
趙麗穎(右)和王一博曾經合作電視劇「有翡」。(取材自微博)

因為合作電視劇「有翡」，趙麗穎和王一博不只一次傳出緋聞，包括被扒出帶同款項鍊，還被發現在綜藝節目中共同喝一碗湯。近日，網上流傳多張疑似是男星戴假髮扮女裝，偷偷和趙麗穎去看演唱會的照片，不少網友猜測該男星是王一博。

有網友爆料，趙麗穎當天看完張杰演唱會離場後，身後跟著一名戴著黑帽子、黑口罩、一身黑衣的男子，低著頭走路。最吸引人注意的是，他的帽子晃晃蕩蕩的，像是戴了一頂假髮。

網友還發現，這名戴假髮的男子，在台下就坐在趙麗穎旁邊，兩人疑似熟識。

網友從男子走路的姿勢判斷，對方是王一博，「假髮演唱會」也迅速登上熱搜，引發議論。

不久後，王一博後援會發闢謠公告，「請勿進行非法造謠行為，編撰臆想不實傳聞。」他們還用四個大字「離了大譜」否認緋聞。

其實，趙麗穎和王一博「姐弟戀」傳聞早在2021年4月就炸了，兩人合作「有翡」時，不只一次傳出各種「戀愛證據」。如今，兩人再次被揭露出新的細節，讓網友不禁多加揣測。

截至目前為止，雙方的工作室都尚未發布聲明澄清此事，後續發展如何尚待觀察。

網友猜測這名戴假髮、一身黑衣的男子是王一博。(取材自微博)
網友猜測這名戴假髮、一身黑衣的男子是王一博。(取材自微博)

趙麗穎 緋聞 口罩

上一則

收下吳宗憲百萬紅包 KID太緊張、隔天就跑銀行兌現

下一則

泰勒絲紀錄片封街首映 3分鐘致詞謝不完、碧昂絲也來了

延伸閱讀

王一博「戴假髮」和趙麗穎一起看演唱會？ 粉闢謠：離了大譜

王一博「戴假髮」和趙麗穎一起看演唱會？ 粉闢謠：離了大譜
趙麗穎自拍私下清涼穿搭 露驚人「排骨胸」粉絲心疼

趙麗穎自拍私下清涼穿搭 露驚人「排骨胸」粉絲心疼
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍

「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙