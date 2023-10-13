趙麗穎看演唱會洩蜜？ 傳王一博「戴假髮」相伴

趙麗穎(右)和王一博曾經合作電視劇「有翡」。(取材自微博)

因為合作電視劇「有翡」，趙麗穎 和王一博不只一次傳出緋聞 ，包括被扒出帶同款項鍊，還被發現在綜藝節目中共同喝一碗湯。近日，網上流傳多張疑似是男星戴假髮扮女裝，偷偷和趙麗穎去看演唱會的照片，不少網友猜測該男星是王一博。

有網友爆料，趙麗穎當天看完張杰演唱會離場後，身後跟著一名戴著黑帽子、黑口罩 、一身黑衣的男子，低著頭走路。最吸引人注意的是，他的帽子晃晃蕩蕩的，像是戴了一頂假髮。

網友還發現，這名戴假髮的男子，在台下就坐在趙麗穎旁邊，兩人疑似熟識。

網友從男子走路的姿勢判斷，對方是王一博，「假髮演唱會」也迅速登上熱搜，引發議論。

不久後，王一博後援會發闢謠公告，「請勿進行非法造謠行為，編撰臆想不實傳聞。」他們還用四個大字「離了大譜」否認緋聞。

其實，趙麗穎和王一博「姐弟戀」傳聞早在2021年4月就炸了，兩人合作「有翡」時，不只一次傳出各種「戀愛證據」。如今，兩人再次被揭露出新的細節，讓網友不禁多加揣測。