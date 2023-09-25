劉詩詩自曝不上綜藝原因：有自知之明 笑當「失蹤人口」

劉詩詩將演藝重心放在戲劇，鮮少上綜藝節目。(取材自微博)

中國女星劉詩詩 出道以來，一直將演藝重心放在戲劇，鮮少上綜藝節目，被外界形容「事業佛系」，對此，她接受雜誌專訪時，吐露真實原因，而她的回答也獲得許多網友讚賞。

劉詩詩受訪時表示，「我不怎麼上綜藝是因為我知道自己反應慢，有自知之明。曝光度這些事情，的確是不會在我的糾結範圍內。有些事情有得有失，我覺得你就是找那個平衡，只要自己舒服就好了。」

不只如此，劉詩詩甚至希望自己私下的真實面不要被看見，因此在非宣傳期間，她常常被外界調侃是「失蹤人口」，劉詩詩說，「可以說我隨遇而安，也可以覺得我是另一種任性」。

劉詩詩就連出門時，也不會刻意打扮，所以她被拍到的路透照都是以自然、放鬆為主，她笑說，「我生活中的穿搭真的一點都不出眾」。

劉詩詩的回應得到了許多網友的支持，不少人認為，演員確實需要保持一定的神秘感，以便更好地塑造角色。還有人說，劉詩詩多年來靠的是作品和演技，「能一直維持當演員的初心，才是真正的演員」。

據悉，劉詩詩2011年演出「步步驚心」暴紅，並和同劇吳奇隆 擦出愛火，小倆口在2015年結婚、2019年生下兒子。相較楊冪 、趙麗穎、Angelababy等女星，升格當媽的劉詩詩近年來以家庭為重，作品相對大減。