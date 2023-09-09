「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲

梁朝偉(左)、劉嘉玲前往威尼斯影展領獎時，形影不離。（歐新社）

香港 影帝梁朝偉 (偉仔)拿下第80屆威尼斯影展 終身成就獎，日前返回香港接受採訪，謙虛表示獎座是屬於所有合作過的影人，「電影不是一個人的事，是團體工作」。他對感情一向低調，卻主動在典禮上向妻子劉嘉玲致謝，他感性說是因為劉嘉玲一直默默支持，「好像從來沒感謝過她，想藉終身成就獎的機會感謝她」。

梁朝偉手執威尼斯電影節「終身成就金獅獎」，與太太劉嘉玲雙雙見傳媒。回想這次得獎心情，偉仔覺得明顯跟上次不一樣。梁朝偉︰「上次是一部戲，這次是41年的努力，最感動是大家站起身鼓掌，突然間覺得好似對自己這41年來的努力有個交代。我成日覺得平時工作，待人接物不是對人有交代，其實是對自己有交代，所以會突然覺得這41年來，對自己有個交代。」

梁朝偉(左)、劉嘉玲前往威尼斯影展領獎時，形影不離。（新華社）

提到導演李安，李安在擔任頒獎人時引言大讚梁朝偉眼神，梁朝偉則表示，在片場時，沒有意識到自己的表現是怎麼樣，聽李安一言才發現「原來你們是這樣看我的」。至於李安誇他「一個眼神勝過許多演員的一大段獨白」，他謙虛回應沒有意識到，只知道自己為每個角色都做了很多準備，「經過時間、訓練，人才有那個信心」。