劇情涉敏感話題？陳妍希演鄧麗君「二度被撤檔」 冰封5年播不了…

陳妍希主演的電視劇「但願人長久」，二度被撤檔。(取材自微博)

由陳妍希主演、改編自鄧麗君的個人成長和追夢歷程的電視劇「但願人長久」，原定5日同時在江蘇衛視、東方衛視、北京 衛視等三大衛視頻道開播，沒想到播出當天臨時遭到撤檔。據悉，這已是第二次遭到撤檔。

綜合媒體報導，「但願人長久」早在2018年就開機，殺青至今已5年，卻遲遲沒有定檔消息。日前傳來好消息，稱預定在8月5日首播，陳妍希和該劇多位演員開心在微博 曬海報，不料，開播當天卻遭閃電撤檔，由其他劇遞補。

據悉，「但願人長久」講述了鄧麗君從眷村女孩成長為一代歌后的勵志故事，劇集以「音樂和愛」為敘事主線，呈現一個平凡女孩到「華人 之光」的奮鬥之路。劇本創作期間，主創團隊曾多次拜訪鄧麗君的家人、好友，也在鄧麗君文教基金會、鄧麗君紀念文物館等參觀調研。

與陳妍希搭檔對手戲的，是何潤東和彭冠英，三人的感情線也是該劇一大看點。

關於撤檔原因，眾說紛紜，有網友猜測可能是劇情涉及兩岸政治敏感話題，也有人說是集數超廣電總局規定的40集等。目前尚未獲得證實。

不過，對於二度遭撤檔，很多網友還很無奈的，有人說「好像做了個夢」、「等了五年了，還是看不到」。陳妍希本人則尚未有進一步回應。