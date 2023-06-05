向佐進駐小紅書 網囑：對郭碧婷好一點才關注

向佐進駐小紅書，網友喊話要他對郭碧婷好一點。（取材自小紅書）

向佐近日拍下首條影片，正式進駐小紅書 ，惟向佐一改短髮造型向觀眾問候，兼諮詢大家想看什麼類型的影片，不過網民反應兩極，有些熱烈歡迎向佐的加入，有些則表示只想看郭碧婷。巧妙的是，另一邊廂郭碧婷隻身帶小孩被野生捕獲，昔日仙氣十足的她竟換來憔悴背影，令人不禁感嘆：「結婚後感覺沒有以前的仙女氣質了」。

香港 01報導，向佐一向予人身材健碩的印象，不過他在小紅書影片中，卻明顯消瘦不少，尤其雙頰凹陷，不少網民表示擔心他的健康狀況，亦有人指他現在留長髮更撞樣蕭敬騰 ，但也大讚他「沒有凶相了」、「很日系大叔的感覺」、「好有型啊」。

由於向佐與郭碧婷近三年多的婚姻不時傳出亮紅燈，因此留言下更多是叮囑向佐對老婆好一點：「對老婆好點別去偷食」、「對郭碧婷好一點我們才會關注你」、「郭碧婷真的很好你要珍惜」。

郭碧婷被發現帶著孩子現身商場，模樣很憔悴。（取材自微博）

另一邊廂，剛巧有網友在商場巧遇郭碧婷隻身帶小孩，未見老公的身影，未知帶小孩是否太累，昔日長髮飄逸的她，婚後竟換來一身憔悴。當日她黑衣打扮，頭髮也只簡單束向後，推著嬰兒車陪小孩玩，惟她背脊位置有幾個很清晰的火罐印，似乎是剛調理完身體。