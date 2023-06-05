我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

向佐進駐小紅書 網囑：對郭碧婷好一點才關注

娛樂新聞組／綜合報導
向佐進駐小紅書，網友喊話要他對郭碧婷好一點。（取材自小紅書）
向佐進駐小紅書，網友喊話要他對郭碧婷好一點。（取材自小紅書）

向佐近日拍下首條影片，正式進駐小紅書，惟向佐一改短髮造型向觀眾問候，兼諮詢大家想看什麼類型的影片，不過網民反應兩極，有些熱烈歡迎向佐的加入，有些則表示只想看郭碧婷。巧妙的是，另一邊廂郭碧婷隻身帶小孩被野生捕獲，昔日仙氣十足的她竟換來憔悴背影，令人不禁感嘆：「結婚後感覺沒有以前的仙女氣質了」。

香港01報導，向佐一向予人身材健碩的印象，不過他在小紅書影片中，卻明顯消瘦不少，尤其雙頰凹陷，不少網民表示擔心他的健康狀況，亦有人指他現在留長髮更撞樣蕭敬騰，但也大讚他「沒有凶相了」、「很日系大叔的感覺」、「好有型啊」。

由於向佐與郭碧婷近三年多的婚姻不時傳出亮紅燈，因此留言下更多是叮囑向佐對老婆好一點：「對老婆好點別去偷食」、「對郭碧婷好一點我們才會關注你」、「郭碧婷真的很好你要珍惜」。

郭碧婷被發現帶著孩子現身商場，模樣很憔悴。（取材自微博）
郭碧婷被發現帶著孩子現身商場，模樣很憔悴。（取材自微博）

另一邊廂，剛巧有網友在商場巧遇郭碧婷隻身帶小孩，未見老公的身影，未知帶小孩是否太累，昔日長髮飄逸的她，婚後竟換來一身憔悴。當日她黑衣打扮，頭髮也只簡單束向後，推著嬰兒車陪小孩玩，惟她背脊位置有幾個很清晰的火罐印，似乎是剛調理完身體。

小紅書 蕭敬騰 香港

上一則

周興哲大馬開唱 被男粉絲喊老公

下一則

罹癌又遭夫背叛 香儂離婚一毛都不給

延伸閱讀

冷盤、素食、分量少 年輕華人流行吃「白人餐」

冷盤、素食、分量少 年輕華人流行吃「白人餐」
要一生纏著楊冪…「Hold住姐」謝好姐妹介紹工作

要一生纏著楊冪…「Hold住姐」謝好姐妹介紹工作
鄭容和高調北京打卡 遭檢舉被趕回南韓

鄭容和高調北京打卡 遭檢舉被趕回南韓
向佐再爆夜店照 4美女陪坐 網：爆料者是何居心？

向佐再爆夜店照 4美女陪坐 網：爆料者是何居心？

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
何超蓮身穿超低胸小背心，展現性感。(取材自微博)

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

2023-05-28 09:10

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機