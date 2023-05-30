迪麗熱巴演檢察官 網：看眼神全招了

「公訴」由迪麗熱巴(圖)、佟大為主演。（取材自微博）

迪麗熱巴 、佟大為主演的電視劇「公訴」日前開播。劇組先前曝光迪麗熱巴檢察官 造型新劇照，眼神殺氣十足，讓網友忍不住嗨喊：「看眼神就全招了！」

「公訴」由余丁執導，其他演員還包括高鑫、尤靖茹、韓棟、賈青特等，該劇講述江城市十佳檢察官安旎（迪麗熱巴飾）面對眾多棘手的新型網路犯罪案件，在刑警隊長何陸源（佟大為飾）的通力配合下，通過多方的線索提示抽絲剝繭，逐漸鎖定了隱藏於千里之外的錢天心（陳紫函飾）犯罪團夥，在與其數次角力交鋒後，將案件涉及的犯罪嫌疑人逐一緝拿歸案的故事。全劇以全國檢察機關懲辦的打擊新型網路犯罪十大典型案例為原型，用極具懸疑推理感的故事架構和年輕化的敘事方式，全景展示了新時代公訴人的職業風采以及新時代政法幹警的精神風貌。

劇情展現跨境追踪、司法合作、鎖定證據，將大批隱身海外的跨國網路犯罪分子遣返回國的艱辛歷程，再現了以檢察官安旎為代表的國家公訴人通過能動履職、精準辦案、智慧辦案，將隱藏在國內外的跨國網路犯罪集團的幕後策畫者、組織者一一送上法庭的精采故事。

迪麗熱巴去年6月拍完「公訴」後，便神隱長達九個月未拍新戲，隨後傳出她與黃景瑜隱婚生子，緋聞鬧得沸沸揚揚。直到今年3月迪麗熱巴才終於復工 ，同時透過雜誌採訪否認祕婚懷孕傳言。迪麗熱巴也提到，因為經常被尾隨偷拍，讓她在拍攝「公訴」期間，格外留意隱私權、偷拍相關的內容。