兩屆華表同揭獎 張譯、任素汐、劉燁、張子楓同膺帝后

兩屆華表同揭獎，張子楓(左二起)、劉燁、任素汐和張譯分別膺影帝、影后。左一為導演林超賢。(中新社)

與白玉蘭、金鷹獎並稱為中國三大電影 獎項的華表獎，今年18屆、19屆一連兩屆活動同時舉行，張譯、任素汐共同演出「我和我的祖國」，也聯袂拿下第18屆華表獎優秀男演員和女演員；張子楓憑「我的姐姐」獲得第19屆優秀女演員，同屆的劉燁以「守島人」拿下優秀男演員。

綜合媒體報導，由於兩屆活動同時舉行，主辦單位邀請數百位明星到場，紅毯就走了兩個多小時。鄧超 帶著電影「中國乒乓」第一個走上紅毯，他同時也是本次紅毯的主持人；「流浪地球2」劇組可謂全員上陣，十餘人齊上紅毯，劉德華看起來非常年輕，狀態不錯；劉曉慶、唐國強、陳沖合也體亮相。

報導稱，「我和我的祖國」成最大贏家，張譯、任素汐憑該片同獲優秀男演員和女演員獎，優秀導演 獎也由該劇導演陳凱歌、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等一起拿下。值得一提的是，張譯因為獲得華表獎影帝，成功完成了百花、金雞、華表大滿貫。

不過，對於拿到這個大獎張譯表示很意外，他謙稱：「不拿獎項來衡量演員，演員太多沒有得獎的很好的演員太多了，我只是真的是佔了我們這部電影的一個幸運之光，只是佔了一個光。」

今年22歲的女星張子楓憑「我的姐姐」獲得第19屆華表獎優秀女演員，也成為華表獎最年輕的女演員；劉燁則拿下同屆優秀男演員；本屆優秀導演獎由「長津湖」的陳凱歌、徐克、林超賢共同獲得。