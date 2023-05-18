張雨綺頸部帶花被笑「俗氣」未修圖法令紋也嚇到人

張雨綺別了一朵花，被笑俗氣。(取材自微博)

2023年坎城影展 揭開序幕，女星走紅毯又將成為討論話題，其中中國女星此次不少人登上坎城紅毯，引發熱烈討論。可說是坎城常客的鞏俐，此次穿上黑色禮服，雖然被嫌看起來視覺很腫，不過鞏俐一出場就是霸氣十足，還被網友說紅毯清場讓她拍照；而成為法國尼斯旅遊大使的中國女星張雨綺，同樣走上坎城紅毯，只是一開始頸部帶上一朵花，被網友笑說「會不會太俗氣！」而她也被發現，自己微博 發圖，以及無修圖照，看起來法令紋真的差很多。

鞏俐身為坎城影展常客，每一次出現都是大家討論的焦點，這次她全身包緊緊，穿上Alaïa的黑色禮服，整體視覺確實看起來有點腫，不過鞏俐穿黑禮服，是為了襯托脖子上的卡地亞珠寶，可說是用心良苦。

不過鞏俐至今擁有高地位，走紅毯靠得就是霸氣，而也剛好因為入場時間安排，鞏俐只有一人走紅毯，網友都驚呼「紅毯被清場？」其實只是剛好安排出席順位而已。

至於另位女星張雨綺，因為成為法國尼斯旅遊大使，登上坎城紅毯，穿上Sophie Couture的禮服，搭配蕭邦珠寶，橘色與黑色相稱的確很顯眼，不過一開始走紅毯時，她脖子上戴著一朵花，讓網友大呼「真的不好看！」不過她很有小巧思，走紅毯到一半，就把花摘下來送給粉絲。