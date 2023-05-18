向佐再爆夜店照 4美女陪坐 網：爆料者是何居心？

向佐(右)、郭碧婷結婚4年，去年疑似傳出出軌事件。（取材自微博）

香港 娛樂大亨向華強長子向佐又爆上夜店，身邊還有4位美女環繞，雖然影片畫面模糊，但看起來似乎真的有點像向佐，不過向佐近期忙著創業，難得瞬間直球表示：「深夜加班，後勤同學的雞爪比餿瓜好吃～520來我直播間，有啥當面問～」，態度坦蕩，表示自己絕對沒有對不起郭碧婷。

網友則回應：「估計有些網友都迫不及待想問個明白」、「美女有老婆好看嗎」、「反向炒作？準備賣貨了？」、「靜觀其變」。

香港01報導，網友爆料上貼的照片可見，當時夜店環境黑暗，不過仍可看得出裝潢高尚、空間廣闊，相信當時的他疑身在包廂中。打扮休閒的他，身旁坐著4位女性陪伴，雖然畫面比較模糊，不過仔細一看樣貌端正，乍看之下應該是年輕貌美女子，整體氣氛非常好。

而有網友事後就在爆料者貼文處留言，詢問表示：「你在這裡扮演的是甚麼角色？」而爆料者就揚言：「看我坐的位置和拍攝的角度就好。」猜測其就是陪酒小姐之一。她還透露表示，當晚有一位大告訴她，如果想加向佐的微信 ，只要與他喝酒就可以加，但是她最後沒有加，只唱了兩首歌就離開了。

眼見爆料者的回應，更確定其就是當局者之一，而有網友就質疑她為何要爆料這一則貼文，不知道她是存有甚麼居心。另外，不少網友眼見向佐在外把酒言歡，都替身在家中照顧小孩的郭碧婷擔心，另有網友則表示，豪門太太不是那麼好做的，家家都有難念的經。