李亞鵬承認欠債4000萬 要開直播賣茶還錢 嫩妻勤儉度日

李亞鵬（中）欠下大筆債款，小他19歲的妻子海哈金喜勤儉過日子。（取材自微博）

男星李亞鵬日前投資 失利欠下巨債，近日更爆出未按時還款4000萬人民幣（下同，約578.2萬美元）遭法院強制執行。對此，他近日則出面發聲明透露還款進度。

噓！新聞報導，李亞鵬近日在微博 發文解釋有關還款進度，他坦言目前債務遠不止4000萬的債務，且欠付許多員工的補償金。他表示，這幾年企業一直在苦撐，直到2022年開始大量裁員 ，更感謝員工們信任，讓他能一點點還債。

此外，李亞鵬也在聲明中強調：「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。」他更坦承自己過去是個好大喜功的妄想者，但現在已與自己和解，還提到自己要去直播賣普洱茶，邀大家一起來直播間，「沒有什麽是一杯茶不能解決的」。

李亞鵬也表示自己已經和債權方商定了還款計畫，強制執行只是一個流程，所以他不過多解釋。

另據蓋飯娛樂報導，李亞鵬發表長文後，不少網友在評論中為李亞鵬加油打氣，表揚他知錯就改，並鼓勵他努力奮鬥早日還清欠款。

據悉，李亞鵬雖然是演員出身，但有一個當商人的夢。2012年到2015年，他號稱投資35億元建設麗江雪山藝術小鎮，蓋了130多棟別墅，準備大展宏圖。然而開盤2年，僅賣出去30多棟別墅，無奈之下李亞鵬最終用不到2億元的價格將麗江雪山藝術小鎮甩賣出去。

之後，李亞鵬於2022年宣布迎娶小19歲妻子海哈金喜，並生育小女兒剛滿1年。此前，女兒還被懷疑患基因疾病，可以說處處需要花錢。

或許也正是因為這個原因，海哈金喜特別勤儉節約，李亞鵬的破洞褲子她捨不得扔，花30元找裁縫補，並且還給李亞鵬網購4.9元的T恤。