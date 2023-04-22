景甜傳「私密片被張繼科外流」後首發文 3符號曬心情

景甜沉默近一個月後曬出自拍照。 （取材自微博）

女星景甜 早前被爆料稱前男友張繼科 為抵債將她私密片外洩，男方則發聲明否認有債務糾紛，「更不存在損害他人隱私 以求自保之情況」，景甜則始終保持沉默。在沉默近一個月後，景甜近日曬出四張自拍照，沒配文字，引來網友關注。

近日早晨，景甜於私密片遭出賣風波後首發文，她以「白雲」、「太陽」、「照香機」符號取代文字，並曬出穿著休閒的自拍照，對鏡頭露出微笑，看來狀態很好。粉絲一見紛紛直喊「寶貝，妳終於來了」、「終於等到妳」、「好久不見，更漂亮了」，希望景甜心情不受影響。

景甜和張繼科分手4年，先前網路流傳他因還不了賭債，把景甜的私密影音給了債主，讓對方跟景甜要錢；而景甜因此將債主S先生告上法院。而他第一時間透過工作室否認，強調張繼科從來不涉及任何債務，「更不存在損害他人隱私以求自保之情況」，已委託律師準備提告。

不過，「大陸第一狗仔」卓偉受訪時則表示確實接過張繼科債主的電話，但不知是否是傳聞中被抓的S先生。

乒乓球奧運冠軍張繼科涉賭債糾紛，愈演愈烈。（取材自微博）

卓偉說，2020年初有人從緬甸連絡上他，稱手上有張繼科給的景甜私密片，也有景甜跟經紀人的電話，請卓偉幫他討債，不管拿到多少錢只要還給自己1700萬（約246.7萬美元）即可，而卓偉不肯答應，私下聯繫上景甜請她多注意。據說，當時正在拍戲中的景甜非常崩潰，但因為有了警覺，等對方聯繫上他們時才能及時錄音取證，最後該男因敲詐罪被判7年有期徒刑。