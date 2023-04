鍾楚紅(右)與江振誠開心合照。(取材自Instagram)

曾在華人區紅極一時的港星鍾楚紅,雖然已有超過30年沒再拍電影 ,粉絲對她仍然懷念不已。她近年來除了拍拍廣告外,就是到處遊山玩水嘗美食 ,生活過得愜意自在,外表也維持在過去的高峰,堪稱「凍齡美人」的代表。

近日鍾楚紅曾在台灣會老友被撞見,除了一起前往信義區享用牛肉麵、涮涮鍋等美食,也到了摘下米其林2星的台北知名餐廳RAW用餐,和國際名廚江振誠開心合照。

只見被許多人視為偶像的江振誠,在鍾楚紅身旁也變成粉絲,在社群網站 上寫道:「從我皮夾裡的護貝照片、豪邁125的擋泥板… 到能與我永遠的女神一起拍照、說話… it has been amazing…」。

網友不由得羨慕,有人回應道:「好好喔,可以跟女神靠這麼近。」有人則讚廚神和凍齡女神相逢,是經典會面。鍾楚紅僅管並未盛妝打扮,而是一身輕便,美麗丰采依舊搶眼,不愧是永遠的女神。