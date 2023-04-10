陳偉霆扮特工 演技有層次 多種情緒任意切換

陳偉霆在新片中飾演身兼多職的特工。（取材自微博）

由陳偉霆、王千源、尹正等主演的諜戰片「暴風」即將上映，近日並發布陳偉霆獻唱的同名主題曲MV。據悉，影片將以三個語言版本公映，包括普通話版、粵語版和潮語版。

新快報報導，「暴風」由香港 金牌導演 陳嘉上執導，海飛編劇，陳偉霆、王千源、王龍正、王紫璇、尹正等主演，此外，珠影新生代演員董釩、馬克飾演重要角色，孫洪濤、陳銳、劉丕中等粵港戲骨也加盟該片。

影片通過20世紀30年代汕頭一對昔日兄弟重逢後的選擇與角力，展現了一段風雨飄搖卻又熱血沸騰的歲月。

據悉，「暴風」取材於「紅色交通線」上的真實歷史事件，選取汕頭交通站為故事背景，刻畫了潛伏人員傳遞情報的驚險故事。片中，陳偉霆與王千源之間的雙雄對決，二人既是兄弟又是敵人，同時面臨著信仰和舊情之間的艱難抉擇。

陳偉霆在片中飾演的陳家棟是汕頭本地人，身兼多職的特工。香港01報導，在片方發布的一條片段中，陳偉霆要演繹忿忿不平的狀態，期間多種情緒任意切換，包括咬牙切齒，心不在焉地夾菜，最後忍無可忍，索性扔掉筷子，碗也隨之被打碎，情緒層層遞進，豐富飽滿。

有網友發現，陳偉霆在一開頭將未滅的煙頭直接塞在耳仔上，且一直在冒煙，加之他又是寸頭，擔心其被燙傷，但可能入戲太深，陳偉霆似乎絲毫沒有察覺到，繼續演戲，令人擔心又好笑。

除諜戰、動作、爆破等商業元素齊聚，「暴風」還將展現地道的嶺南風情。據悉，影片全程在廣東汕頭實景拍攝，片中不但展現了英歌舞、工夫茶等潮汕特色文化，還讓「小公園」、郵政 總局大樓、石砲台舊址等當地歷史建築實景重現。