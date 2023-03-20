被10萬人抵制亮相奧斯卡 甄子丹：盼世界多些包容

甄子丹談遭聯署反對出席奧斯卡，希望世界多些包容多些愛。(取材自微博)

港星甄子丹 日前擔任奧斯卡 嘉賓，但因早前接受媒體訪問時表示香港2019年反送中運動是「暴動」，被10萬網友連署抵制他擔任奧斯卡嘉賓。他近日出席活動談到此事，表示，「每個人可以有言論自由，希望世界多些包容多些愛，不想講太多，今日很開心」。

甄子丹近日與太太汪詩詩、方中信、周家怡、李靖筠、曾樂彤、沈震軒等藝人，到沙田馬場出席「香港德比大賽」。現場媒體紛紛針對他日前擔任奧斯卡嘉賓的經歷，提出問題。有媒體問到他遭網友抵制一事，他對此表示，每個人都有言論自由，希望世界多些包容及愛。

談到華裔女星楊紫瓊 憑電影「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡影后殊榮，甄子丹為對方感到興奮、開心，「Michelle（楊紫瓊）得獎時，我們開心到彈起，她是值得的，多年來一直堅持。關繼威得男配角獎的一番感言也令人感動，聽到眼濕，很開心見到這次華人得很多獎，破紀錄。想私下約她慶祝，不過全世界都在排隊」。他大讚楊紫瓊為華人爭光，也為女性爭光。

甄子丹也想起昔日和楊紫瓊合作拍戲的回憶。兩人曾合演1993年電影「新流星蝴蝶劍」、1994年「詠春」，常一起打麻將和吃飯，關係友好；之後，兩人2016年還合作「臥虎藏龍：青冥寶劍」。至於是否還有合作機會？甄子丹笑說，可能要排到30年後。

此外，基努李維 （Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）近日將上映，甄子丹也客串。戲中飾演酒店接待員的60歲男星蘭斯列迪克（Lance Reddick）近日在洛杉磯猝逝。甄子丹表示跟蘭斯列迪克沒有對手戲，但得知對方離世消息，感到很震驚。