我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

被10萬人抵制亮相奧斯卡 甄子丹：盼世界多些包容

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹談遭聯署反對出席奧斯卡，希望世界多些包容多些愛。(取材自微博)
甄子丹談遭聯署反對出席奧斯卡，希望世界多些包容多些愛。(取材自微博)

港星甄子丹日前擔任奧斯卡嘉賓，但因早前接受媒體訪問時表示香港2019年反送中運動是「暴動」，被10萬網友連署抵制他擔任奧斯卡嘉賓。他近日出席活動談到此事，表示，「每個人可以有言論自由，希望世界多些包容多些愛，不想講太多，今日很開心」。

甄子丹近日與太太汪詩詩、方中信、周家怡、李靖筠、曾樂彤、沈震軒等藝人，到沙田馬場出席「香港德比大賽」。現場媒體紛紛針對他日前擔任奧斯卡嘉賓的經歷，提出問題。有媒體問到他遭網友抵制一事，他對此表示，每個人都有言論自由，希望世界多些包容及愛。

談到華裔女星楊紫瓊憑電影「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡影后殊榮，甄子丹為對方感到興奮、開心，「Michelle（楊紫瓊）得獎時，我們開心到彈起，她是值得的，多年來一直堅持。關繼威得男配角獎的一番感言也令人感動，聽到眼濕，很開心見到這次華人得很多獎，破紀錄。想私下約她慶祝，不過全世界都在排隊」。他大讚楊紫瓊為華人爭光，也為女性爭光。

甄子丹也想起昔日和楊紫瓊合作拍戲的回憶。兩人曾合演1993年電影「新流星蝴蝶劍」、1994年「詠春」，常一起打麻將和吃飯，關係友好；之後，兩人2016年還合作「臥虎藏龍：青冥寶劍」。至於是否還有合作機會？甄子丹笑說，可能要排到30年後。

此外，基努李維 （Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）近日將上映，甄子丹也客串。戲中飾演酒店接待員的60歲男星蘭斯列迪克（Lance Reddick）近日在洛杉磯猝逝。甄子丹表示跟蘭斯列迪克沒有對手戲，但得知對方離世消息，感到很震驚。

甄子丹 奧斯卡 楊紫瓊

上一則

小哈利穿女裝慶生 網笑：伊能靜輸了

下一則

3大亂象 BLACKPINK演唱會怨聲四起

延伸閱讀

楊紫瓊奪影后 為天下媽媽喝采

楊紫瓊奪影后 為天下媽媽喝采
沒祝賀楊紫瓊奧斯卡封后 章子怡被酸「沒格局」

沒祝賀楊紫瓊奧斯卡封后 章子怡被酸「沒格局」
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅