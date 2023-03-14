高圓圓路邊啃飯糰 老闆娘不識大明星

高圓圓被拍到大口啃飯糰。（視頻截圖）

女星高圓圓 工作室日前曬出她外出探店的視頻，她罕見地吃起了高碳水的食物，在路邊大口啃著飯糰，絲毫沒有明星架子。

高圓圓多年來都保持著完美的好身材，沒想到她私下竟然也會吃高熱量的糯米飯。蓋飯娛樂報導，水南糯米飯是高圓圓工作室的人建議她去嘗嘗的，可見工作人員平時沒有在飲食上對高圓圓有過多的限制，只要是好吃的東西都會讓她去飽餐一頓。

高圓圓選擇了一家裝修很簡樸的小館，但店內非常乾淨整潔。她挑選了醬油糯米飯，配菜加了雪菜、毛豆、油條、花生、筍乾等，並沒有因為怕長胖而畏手畏腳。

據報導，高圓圓選菜的模樣和普通人沒什麼區別，再加上她全程都戴著口罩 ，講話聲音也比較小，店裡沒什麼人認出她來，就連老闆娘都沒意識到店裡來了一位大明星。

拿到糯米糰後，高圓圓迫不及待地捧著飯糰在路邊大口啃起來。報導稱，不知是不是因為飯糰太大了不太好啃，高圓圓咬了一大口，眉頭都皺了起來。即便如此，她的姿態還是很優雅，手上的婚戒也格外搶鏡。

一般人在路邊吃東西時，難免會將殘渣和油漬蹭到臉上，但高圓圓吃完後臉還是很漂亮，365度無死角。雖然她的眼角長了一些皺紋，眼袋也比以前深了一點，但整體狀態還是很不錯的，不愧是昔日的女神。