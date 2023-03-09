王嘉爾半露內褲照瘋傳 網對比昔日照片嘆：陽光男孩呢

王嘉爾崩壞照，被說變老了。(取材自微博)

擁有高人氣的中國鮮肉男星王嘉爾，最近被網友瘋傳一組崩壞照，除了造型浮誇外，狀態也讓網友紛紛質疑，從前的陽光大男孩去哪了？照片中的王嘉爾，染著銀灰色的頭髮，粉紅色絨毛披肩搭配著深棕色的褲子，內褲一半露在外面，是刻意這麼穿的嗎？

仔細看照片，臉部狀態不佳、法令紋、疲態，不知道王嘉爾是不是因為經常熬夜，連一點青春氣息都給熬掉了。過去十分幽默的王嘉爾，受大家吸引的部分就是十分陽光的氣息，以及超強的身材照，如今王嘉爾大多數時間都在國外巡演，人氣依然不減，他的個性放得開，即便跑夜店場所，也不會避諱鏡頭的拍攝，深受許多女粉絲、女明星的喜愛。

王嘉爾之前剛發出腹肌照。(取材自微博)

不過有粉絲馬上出面反擊，直指這組照片已經是很久之前，被認為是有黑粉故意要抹黑王嘉爾，才會把舊照片拿出來重炒，也有粉絲強調，露出來的不是內褲，而是瑜伽褲。

王嘉爾崩壞照，被說變老了。(取材自微博)

王嘉爾向來很做自己，相關爭議也不少，之前在泰國機場 ，王嘉爾為了感謝粉絲，直接下跪在地上叩拜粉絲，引起網友們紛紛討論這個行徑。許多人覺得，男兒膝下有黃金，也有人覺得，來到泰國是為了入境隨俗。

不過看王嘉爾近期，似乎不受各種新聞影響，依然成為許多大牌的代言人，包括亞曼尼香水、LV等都與他合作，之前2月也才曝光自己半裸照，看來身材依舊維持得很好。