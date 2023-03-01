洪金寶獲「亞洲電影大獎」終身成就獎 ：一生最自豪拍電影

洪金寶。（取材自豆瓣電影）

第16屆亞洲電影 大獎3月1日公布，將「終身成就獎」這一榮譽獎項頒予香港 功夫影星洪金寶，以表彰他為亞洲電影帶來的巨大貢獻及深遠影響。

對於獲得此獎項，71歲洪金寶表示非常高興，亦十分驚喜在這個時候還可以得獎，他認為這一獎項對自己的演藝生涯給予了肯定。他回首一生最自豪的事，便是當初選擇了電影這個行業。他將會出席頒獎禮，親自領取這個榮譽獎項。

據悉，第16屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月12日在香港故宮文化博物館 舉行，屆時洪金寶將會出席頒獎典禮，並接受此榮譽獎項。

洪金寶師從京劇名伶于占元，自幼在傳統戲曲「嚴師出高徒」模式的教導下，學會唱念做打的真本領。兒時的梨園生涯不僅讓洪金寶練得一身扎實基本功，也為日後叱咤動作電影奠定基礎。洪金寶在超過60年的演藝生涯中，為香港乃至華語電影界留下了濃墨重彩的一筆。洪金寶坦言，回首一生，最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。

洪金寶參演的電影多不勝數，為觀眾帶來無數經典場面與角色，且題材種類多元。他憑藉「老虎田雞」、「搏命單刀奪命槍」、「七小福」、「葉問」等電影，成為動作喜劇其中一位標誌性人物，亦多次獲得香港電影金像獎最佳男主角、最佳動作指導等榮譽。

亞洲電影大獎學院主席、香港電影發展局主席王英偉表示，能夠於亞洲電影大獎頒發「終身成就獎」予一代功夫巨星洪金寶，乃是亞洲電影大獎的榮幸，亦是值得整個電影界歡賀的盛事。他期望洪金寶能够創造更多活靈活現的電影角色，為亞洲電影締造更多經典作品。