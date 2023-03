香港名模樂基兒2017年二婚美籍食品商人。(取材自微博)

樂基兒與黎明曾有過四年的婚姻,離婚後2017年又嫁給圈外男友Ian Chu,婚後育有一子,不過近日她在社群 分享與兒子的合照,但文字則出現似乎又離婚的狀況。而有港媒報導指出,大半年前她跟老公已簽字離婚,並已秘密搬回香港 居住,還重操故業當模特兒。

樂基兒日前在Instagram曝光與兒子親親的照片,並寫下「Time is precious when you co-parent(當你共同撫養時,時間是寶貴的)」,因此外界都在猜她是否離婚了。

港媒報導指出,樂基兒在半年多前就與老公簽字離婚,兩人是和平分手,也協議共同扶養孩子,而原本再婚後就淡出演藝圈,隨著老公定居在美國,離婚後她搬回香港,也開始重拾模特兒工作,早前更在香港接拍了一個廣告,但暫時未有計畫公開露面。