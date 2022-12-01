戲說從頭／「星河長明」馮紹峰帥扮帝王 與小12歲女星談虐戀

馮紹峰(圖)、彭小苒在「星河長明」中難逃虐戀命運。（取材自微博）

由馮紹峰、彭小苒、朱正廷主演的電視劇「星河長明」近日開播，該劇是導演 鍾澍佳和馮紹峰繼「蘭陵王」後的再次合作。而馮紹峰和彭小苒兩人12歲的年齡差，會如何展開甜虐交織的奇幻愛情故事，也成為網友關注焦點。

綜合媒體報導，「星河長明」以斬鞍的「九州」系列小說 改編，故事以架空世界作為背景，馮紹峰飾演男主角晁高帝「彧修明」，不但是晁朝開國帝王，還是九州大陸第一位大一統的皇帝。

彭小苒飾演的女主角「葉凌霜」是因有預知能力而被嘲災星的草原少女，為了替族人報仇刺殺晁高帝，最後兩人互生情愫，但最終還是在女方布局下一步步走向死亡的虐心愛情故事。

「星河長明」中，馮紹峰長相貴氣，劍眉星目自帶柔情俠骨，與對外能人劍合一，對內能款款深情的彧修明高度契合。

彭小苒繼電視劇「東宮」後，再穿上異域紅衣，她演出身懷星辰碎片的草原少女葉凌霜，化名白露多次刺殺晁高帝，在復仇過程中同樣面臨國與家、族人與愛人之間的兩難，和「東宮」中的曲小楓相當神似。

而馮紹峰、彭小苒與飾演羽族皇子「翼無憂」的朱正廷，三人虐戀修羅場更是吊足了觀眾胃口。