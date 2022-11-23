謝賢初戀 港星嘉玲87歲睡夢中離世

香港一代女星嘉玲(右)，87歲睡夢中離世。(取材自臉書)

香港50、60年代知名的粵語片女星嘉玲，曾與知名男星謝賢合作過不少電影 ，近日傳出她在21日於睡夢中過世，享壽87歲。

綜合媒體報導，嘉玲本名何佩英的嘉玲，過去曾拍攝逾60部港劇，包括「花花公子」、「英雄本色」、「人海奇花」等，也是謝賢第一位承認的女友，兩人相繼合作過「鴛夢重温」、「花花公子」、「歡喜冤家」和「山盟海誓」；據說嘉玲是謝賢的初戀，後因謝賢太花心而導致兩人分手。

據報導，嘉玲後來與泰國 華僑姚武麟結婚，便息影隨丈夫遷居曼谷，育有一子二女，她也因此歸化泰國籍，並擁有泰國名字「Patsy Wongsanguan」。

報導說，嘉玲21日半夜在睡夢中過世，她的乾女兒龐郭秀雲難過證實，自己是在21日早上6、7點左右收到通知，照顧她的護士在半夜時發現她因「慢性阻塞性肺疾病」停止呼吸心跳。

龐郭秀雲透露，嘉玲這幾年的身體狀況一直不太好，兩人最後一次見面是在2019年的12月，因她與乾媽嘉玲及乾爹姚武麟都是12月生日，因此當時特地飛到泰國與他們一同慶生，但後來疫情 爆發後就沒辦法見面，原本打算今年12月再飛到泰國探望他們，沒想到從此天人永隔。