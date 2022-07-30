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59歲李連杰回春撇老態 與高材生女兒燦笑出遊

娛樂新聞組／綜合報導
Jada與爸爸李連杰的合照。（取材自Instagram）
Jada與爸爸李連杰的合照。（取材自Instagram）

59歲動作巨星李連杰近年多次傳出健康狀況不佳，更曾受甲狀腺機能亢進所擾，需服藥控制病情，也多次被拍到滿頭白髮照，因此數度傳出病危等不實謠言。不過最近李連杰趁著工作空檔，與小女兒Jada到捷克遊玩，看起來氣色非常好。

李連杰近日在Instagram曬出在捷克參加禪修兼度假的近照，只見他穿著休閒，戴著鴨舌帽，看起來年輕不少，與女兒皆笑容滿面。據悉，Jada先前曾受憂鬱症所苦，但在散心過後心情已有不少改變，美貌也被網友盛讚，「Jada長得很像爸爸」、「漂亮的一對父女」。

更多網友向李連杰表達喜悅的心情：「終於見到你了，保持健康」、「看到你身體恢復元氣，人很精神，真為你感到高興」。

Jada看起來氣色極佳。 （取材自Instagram）
Jada看起來氣色極佳。 （取材自Instagram）

李連杰2013年罹患甲狀腺機能亢進，在治療過程中由於服藥，導致身體出現腫脹、發胖等狀況，偶爾被記者拍到時，外型衰老如80歲老翁，讓影迷心疼，但他在治療好後很快回到原本體態。

Jada和姊姊Jane從小在新加坡長大，媽媽利智對女兒的教育也十分嚴格。甚具音樂天份的Jada，11歲已在新加坡作長笛表演，中學畢業後與姊姊來美留學，去年畢業於全美排名第一的私立寄宿學校菲利普斯學院。

李連杰 新加坡 教育

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