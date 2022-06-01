劉亦菲隔16年拍古裝劇 網：像見初戀

劉亦菲古裝新戲「夢華錄」劇照公開，受到網友一片誇讚。（取材自微博）

有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲 ，自從2006年電視劇「神鵰俠侶」後便轉向電影 圈發展，睽違16年終於在近日回歸小螢幕，近日在社群 平台上公開的古裝劇照，也再度獲得網友關注。

綜合媒體報導，劉亦菲自接下新古裝劇「夢華錄」後就令粉絲相當期待，該劇去年7月殺青，等待1年終於要播出。劉亦菲在劇中飾演女主角「趙盼兒」，在戲劇正式播出前，她透過微博先貼出劇照讓粉絲「聞香」，只見她回眸定睛凝視鏡頭，再次證明自己是永遠的「神仙姐姐」。

照片一出即引起網友熱烈討論，隨後網路也陸續出現劉亦菲在劇中的各種劇照及動圖，令網友忍不住大讚「終於等到盼兒了」、「老婆，盼兒要來了」、「16年了！終於等到劉亦菲的古裝劇了，我竟然像見初戀時那般有一絲絲的緊張」、「等了這麼久終於盼到神仙姐姐拍電視劇了」、「果然是神仙姐姐，實在太美了」、「完全抵抗不住神仙姐姐久違的古裝造型」。

「夢華錄」改編自關漢卿元曲「趙盼兒風月救風塵」，講述茶坊老闆娘趙盼兒（劉亦菲飾）與好姐妹宋引章（林允飾）、孫三娘（柳岩飾）三人結伴到東京，在皇城司副使顧千帆的幫助下，歷經重重磨難、艱難險阻，將小茶坊經營成為東京最大的酒樓的故事，也為古代地位卑微的女子展開新篇章。