北京冷得像北極 謝霆鋒只擔心「他種的菜」

近日東亞寒流爆發，北京冷到攝氏零下13度，謝霆鋒不擔心人，反而擔心自家種的菜凍傷。(取材自微博)

這幾天東亞寒流爆發，港星謝霆鋒 也在微博貼出一張北京 與北極的氣溫截圖，看到兩地的溫度都是攝氏零下13度，但他擔心的卻不是人，而是自家種的菜凍傷；他PO文寫道「擔心我北京的菜」，果然不負「廚師」本色。

鏡週刊報導，謝霆鋒16歲就出道，近年轉而專注廚藝，唱歌及演戲作品反而不多，許多人都快忘了他的歌手及演員身分。這幾天東亞寒潮爆發，許多地區都出現極低氣溫。在謝霆鋒的截圖中，北京朝陽區午夜與北極清晨的氣溫都是攝氏零下13度，他不由得擔心自家北京種的菜凍傷。

網友紛紛提醒他「冬天的菜是很堅強的」、「你的菜我們來守護」、「別擔心，成熟的菜菜需要學會自己保暖」，還有人提到王菲 「王菲就是他的菜」。

另據香港01報導，去年8月北京天氣反常落冰雹，謝霆鋒用心血灌溉的菜園被冰雹盡毀。他在微博上心痛表示：「沒了8個黃瓜4個茄子9個番茄還有全部的生菜莧菜空心菜辣椒…」

大部分網友雖然感到他很可憐，卻沒有一點心痛，更說「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈忍不住笑出聲」、「可憐巴巴謝霆鋒對不起真的好好笑」，又笑著勸喻他「老天爺都看不下去了，覺得你不如專心唱歌演戲。」