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世界盃╱夏奇拉中場秀辣舞霸全場 網讚：全球氣血最足女人

娛樂新聞組／綜合報導
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夏奇拉一頭金色捲髮隨節奏飛揚，搭配招牌拉丁舞步，展現超凡舞台魅力。（路透）
夏奇拉一頭金色捲髮隨節奏飛揚，搭配招牌拉丁舞步，展現超凡舞台魅力。（路透）

2026年美加墨世界盃決賽除了阿根廷與西班牙爭冠成為全球焦點，決賽中場秀同樣掀起話題，其中，拉丁天后夏奇拉（Shakira）的表演成為最大亮點之一。49歲的她以近乎逆齡狀態現身舞台，火辣舞姿與強大氣場震撼全球觀眾，社群平台上，「夏奇拉好美」關鍵字迅速登上熱搜，網友更狂讚她是「滿49減20」凍齡代表。

本屆世界盃決賽半場秀邀集多位國際巨星登台，而夏奇拉則與奈及利亞歌手Burna Boy合作演唱官方歌曲「Dai Dai」，為這場全球矚目的足球盛事注入濃厚拉丁熱情。舞台上，她身穿Roberto Cavalli特別訂製造型登場，一頭蓬鬆金色捲髮隨節奏飛揚，搭配招牌拉丁舞步，展現多年來無人能取代的舞台魅力。

最讓觀眾驚艷的是，夏奇拉雖已49歲，但身形狀態依舊保持極佳。她在舞台上展現緊實流暢的肌肉線條，經典抖胯、甩臀舞動作俐落有力，不少網友直呼「完全不像快50歲的人」，甚至笑稱「時間是不是忘了在她身上流動」。她充滿力量感的表演，也被認為打破近年流行的纖瘦審美，展現女性成熟、自信與生命力。

除了舞台表現，夏奇拉在世界盃期間被捕捉到的看台畫面同樣引發討論。不同於精修舞台照，她的素顏狀態依然明媚自然，沒有過度加工的僵硬感，反而呈現歲月沉澱後的從容氣質。不少網友大讚，她的魅力並非單純來自外貌，而是多年舞台歷練累積出的自信與感染力，更封她為「全世界氣血最足的女人」。

事實上，夏奇拉早已是世界盃音樂舞台的重要象徵。2006年德國世界盃期間，她曾演唱相關主題歌曲；2010年南非世界盃推出的「Waka Waka」更成為全球傳唱的經典，也讓她與足球盛事結下深厚連結。此次再次站上世界盃舞台，無疑再次證明她在全球流行音樂界的影響力。

精華 FAQ

  • 她以49歲的年紀登上決賽中場舞台，穿著訂製造型大展招牌拉丁舞步，抖胯與甩臀動作俐落有力，憑藉強大氣場成為全場焦點，也讓網友驚呼她幾乎看不出年齡。

  • 她在本屆世界盃決賽半場秀中，與奈及利亞歌手Burna Boy合作演唱官方歌曲「Dai Dai」。這場表演融合拉丁節奏與國際元素，替全球關注的足球盛事增添熱力。

  • 除了舞台上展現緊實身形與充滿力量感的舞姿，她在看台上的素顏狀態也顯得自然明媚，沒有歲月感與僵硬感，因此被認為不只外貌凍齡，更散發自信、活力與舞台歷練累積的感染力。

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