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「懼裂」女星庫利傳婚變已分居 金獎老公自赴泰勒絲婚禮

記者廖福生／綜合報導
瑪格麗特庫利(左)和金獎製作人丈夫傑克安多夫(右)爆出婚變。（路透資料照片）
瑪格麗特庫利(左)和金獎製作人丈夫傑克安多夫(右)爆出婚變。（路透資料照片）

以電影「懼裂」（The Substance）打開國際知名度的好萊塢女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），同時也是資深影后安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒。她於2023年與葛萊美金獎製作人傑克安多夫（Jack Antonoff）步入禮堂，未料婚姻即將邁入3周年之際，卻驚傳兩人已分居，婚變消息引發外界關注。

根據「PEOPLE」報導指出，庫利與安多夫目前正處於分開狀態，事實上兩人感情生變早有端倪。日前安多夫受邀出席流行天后泰勒絲的婚禮時，身旁陪伴的人並非妻子，而是改由姐姐同行，當時便引起外界猜測。

知情人士透露，兩人的關係近來起伏不定，目前選擇暫時分開，各自專注於工作。安多夫正忙於所屬樂團「Bleachers」的巡迴演出，而庫利則全心投入新作品的前期籌備，希望能藉此整理彼此思緒。

事實上，兩人自2021年公開戀情後，一直被視為好萊塢演藝圈的模範夫妻，並於2023年8月舉辦星光熠熠的婚禮，當時眾星雲集，場面相當盛大。更令人唏噓的是，安多夫今年4月接受訪問時，才甜蜜回憶與庫利初次見面的瞬間，坦言第一次見到對方時，就認定她是自己未來的另一半。

他當時深情表示：「看到她的那一刻，就像置身一部不真實的浪漫喜劇電影。認識她之後，我開始想像過去從未想過的人生，包括結婚這件事。」如今昔日甜蜜告白猶言在耳，卻傳出婚姻觸礁，也讓不少粉絲感到相當震驚。

精華 FAQ

  • 根據報導，兩人目前處於分開狀態，已經開始分居。消息指出他們的關係近來起伏不定，因而選擇暫時分開，先各自調整生活與工作節奏。

  • 主因是傑克安多夫受邀出席泰勒絲婚禮時，身邊陪伴的人不是妻子瑪格麗特庫利，而是改由姐姐同行，這個細節立刻引發外界對兩人婚變的猜測。

  • 知情人士表示，安多夫正忙於樂團Bleachers的巡迴演出，庫利則投入新作品前期籌備。雙方希望先把重心放在事業上，也藉此整理彼此思緒。

葛萊美 泰勒絲 好萊塢

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