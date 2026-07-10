酒駕風波未平息 小甜甜布蘭妮又在加州高速公路脫序演出

小甜甜布蘭妮。(路透)

幾個月前才因為酒駕被捕的小甜甜布蘭妮 (Britney Spears)，7月9日被拍到站在一輛行駛於洛杉磯高速公路車流中的休旅車，上半身露出天窗外。

最新照片顯示，這位當年以「愛的再告白」(Oops!…I Did It Again)走紅的歌手，站在一輛行駛於101號高速公路影城市(Studio City)路段的黑色賓士大G系列休旅車上。這位葛萊美 獎得主當時正從她位於附近千橡市(Thousand Oaks)的家中出發。

當時車流行進速度約為每小時45哩，身穿迷你連身裙的布蘭妮從天窗探出身體，熱情地仰著頭，雙臂伸展在車上，在中午的交通擁堵中甩動著頭髮。

目擊者10日告訴「每日郵報」(Daily Mail)，這位44歲的「中你的毒」(Toxic)演唱者，在賓士車駛離高速公路前，站在天窗外大約兩分鐘。

布蘭妮同時還被拍到，與戴著白色牛仔帽的男性司機兩人有說有笑，隨後他們把車停在了加油站；之後，她又被拍到在便利商店中閒晃。

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一位消息人士告訴「每日郵報」：「布蘭妮只是從天窗探出頭來看了看。她想看看前面的交通狀況，因為路上的車都停了下來。」

消息人士還補充說，這位流行巨星「想看看他們會被堵住多久。」

「她小時候在南方長大，經常這樣做。她喜歡夏天暖風吹拂頭髮的感覺，覺得很開心，」消息人士向媒體解釋道，「她現在過得很開心，心情也很好。如果把頭伸進天窗是違法的，她肯定不知道！她並沒有想要故意做壞事。」

這位流行天后幾個月前，之前才因為在加州 文圖拉郡(Ventura County)涉嫌「受影響下駕駛」(driving under the influence，DUI)而遭逮捕，最後透過律師，認罪犯下「魯莽駕駛」(wet reckless)以換取較輕的指控藉此避免牢獄之災。

事件發生後，一位知情人士告訴八卦新聞「Page Six」，說這位接受治療不到一個月的流行天后，「恢復得非常好」。

「她現在健康快樂，心態非常積極，也很興奮能重新開始。康復治療對她來說是一個很好的機會，讓她能夠腳踏實地，」這位消息人士當時說道。