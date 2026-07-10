英傳奇歌后邦妮泰勒75歲病逝 神曲掀回憶 串流數破10億

傳奇歌后邦妮泰勒75歲病逝，她的經典名曲「Total Eclipse of the Heart」(心之全食)，每逢日食或月食等奇景，都會被翻出來瘋傳。（路透）

曾以西洋神曲「Total Eclipse of the Heart」(心之月食)紅遍大街小巷、陪伴無數西洋樂迷度過青春歲月的英國傳奇「菸嗓歌后」邦妮泰勒（Bonnie Tyler），驚傳於當地時間7月8日晚間在葡萄牙醫院不幸病逝，享壽75歲。

據外媒綜合報導，邦妮泰勒的健康狀況在今年春天亮起紅燈，5月6日因突發性腸穿孔（盲腸破裂）緊急送醫手術。不料術後引發嚴重併發症 ，醫療團隊為了保命，不得不對她施以「誘導昏迷」並送進加護病房（ICU）觀察。

揪心的是，在醫生試圖喚醒她的過程中，邦妮泰勒還一度發生心臟驟停，所幸當時搶救成功、奪回一命。上個月15日，家屬才捎來好消息，透露她已從昏迷中甦醒，雖然身體極度虛弱，但當時醫生對康復仍抱持信心。怎料原本以為病情迎來曙光，最終仍因不敵持續治療引發的併發症，撒手人寰。

本名蓋諾·霍普金斯（Gaynor Hopkins）的邦妮泰勒，出生於威爾斯的礦工家庭，她那充滿爆發力、既沙啞又極具靈魂的「菸嗓」，早已成為她的招牌。事實上，這副獨特嗓音源於1977年的一次聲帶手術，當時她在術後休養期間因情緒受挫崩潰大喊，意外導致聲音永久沙啞，沒想到卻因禍得福，成就了搖滾史上無可取代的靈魂歌聲。

她的音樂生涯在1980年代攀上巔峰，1983年推出的「Total Eclipse of the Heart」在全球瘋賣超過1300萬張，橫掃英美各國排行榜冠軍，至今在Spotify上的串流次數更驚人突破10億大關。

有趣的是，每逢日食或月食等天文奇景，這首神曲總會再度被翻出來瘋傳。此外，她為電影「渾身是勁」獻唱的插曲「Holding Out for a Hero」同樣是家喻戶曉的經典歌曲。

私底下的邦妮泰勒相當熱心公益，即便步入晚年仍對音樂與慈善充滿熱情。在逝世前幾週，她還在社群平台Instagram上宣傳公益紀錄片「Homeless」，為拉斯維加斯的無家可歸者籌款，沒想到這篇充滿大愛的貼文，竟成了她留給樂迷的最後身影。

邦妮泰勒病逝的消息傳出後，震驚英國朝野。英國首相基爾·史塔默（Keir Starmer）第一時間發聲哀悼，痛惜形容她是「英國最偉大的錄音藝術家之一」，直言她的歌聲將永遠留在舞池與人們的心中。曾獲頒MBE勳銜的她，留下了結縭50多年的深情丈夫羅伯特·蘇利文（Robert Sullivan），以及留給世人無數動人的傳奇樂章。

英國傳奇歌后邦妮泰勒病逝。(路透)