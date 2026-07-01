影集「恐怖角」變殺手 哈維爾巴登愛上巴拿馬帽：想帶回家
影集「恐怖角」（Cape Fear）翻拍自1991年由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）擔任製作，以及勞勃狄尼洛（Robert De Niro）主演的同名電影，此次找來哈維爾巴登（Javier Bardem）飾演經典反派殺手「麥克斯凱迪」（Max Cady）。談到重新詮釋經典角色，他笑說：「你如果想要模仿那樣的高度，是一件很荒謬的事，我很慶幸他們要我拿出自己的方式詮釋。」
哈維爾巴登在劇中為了恐嚇主角一家人，將毒蛇偷偷放進女主角家中浴室，那極致變態與恐懼的畫面令人印象深刻。他受訪時笑說，私下非常喜歡蛇：「我跟蛇相處得很好，牠們很酷也很棒，但我喜歡那些有被好好教導的蛇，不是那種被訓練到你可以抓住牠們的蛇。」
「恐怖角」劇中探討了美國在司法體制上，對於「冤獄」案件的不公不義。哈維爾巴登認為，劇中的描述，寫實地反映了當今美國司法體系的現狀，同時探討那些沒犯罪而被錯誤定罪的人，內心創傷如何影響生活。
該劇讓經典角色重現，被問起想從片場帶什麼回家留念，哈維爾巴登坦言，是那頂招牌巴拿馬帽，「我平時不怎麼戴帽子的！當我戴上它，就像是立刻把我帶到了米契和狄尼洛的境界，那就是當我戴上那頂帽子時的感覺。但也因為它連結了這3個角色，我感受到扮演麥斯凱迪更沉重的壓力」。
他在影集《恐怖角》中飾演經典反派殺手麥克斯凱迪，承接1991年電影版本留下的高知名度角色，並以自己的方式重新詮釋這個令人畏懼的人物。 哈維爾巴登表示，若想刻意模仿前作的高度，是很荒謬的事；他很慶幸製作方要他用自己的方法演出，讓角色保有新鮮感與個人特色。 他最想帶回家的是那頂招牌巴拿馬帽，因為一戴上就讓他聯想到角色氛圍，也連結到前作經典人物，讓他感受到扮演麥克斯凱迪的壓力。
精華 FAQ
他在影集《恐怖角》中飾演經典反派殺手麥克斯凱迪，承接1991年電影版本留下的高知名度角色，並以自己的方式重新詮釋這個令人畏懼的人物。
哈維爾巴登表示，若想刻意模仿前作的高度，是很荒謬的事；他很慶幸製作方要他用自己的方法演出，讓角色保有新鮮感與個人特色。
他最想帶回家的是那頂招牌巴拿馬帽，因為一戴上就讓他聯想到角色氛圍，也連結到前作經典人物，讓他感受到扮演麥克斯凱迪的壓力。
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