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81歲保羅艾佛瑞自宅大火喪生 98歲大衛夏納病逝

編譯彭馨儀／綜合報導
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保羅艾佛瑞不幸在住宅火災中喪生。（取材自IMDb）
保羅艾佛瑞不幸在住宅火災中喪生。（取材自IMDb）

好萊塢近日接連傳出令人遺憾的殞落消息。曾演出經典美劇「我的孩子們」與1978年電影「超人」的81歲男星保羅艾佛瑞（Paul Avery），日前與妻子謝拉（Sheila Garry Avery）不幸在住宅火災中喪生；而曾與瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）同窗、在經典喜劇「單身公寓」（The Odd Couple）展現神演技的殿堂級綠葉大衛夏納（David Sheiner），則因腎衰竭病逝，享壽98歲。

新州警方指出，保羅艾佛瑞的布萊爾斯鎮住宅於16日凌晨突發大火。消防員趕赴現場時房屋已被烈火吞噬，儘管全力救出受困的保羅艾佛瑞夫婦，兩人最終仍傷重不治，起火原因仍在調查中。他們的女兒凱爾在臉書悲痛證實噩耗，並感謝消防員的冒死救援。保羅艾佛瑞除以「超人」中的攝影師及「我的孩子們」中的調酒師休伊等螢幕綠葉角色陪伴一代觀眾，亦拍過逾300部廣告。身為越戰老兵的他，自2018年藝術家妻子中風後，便全職在家照顧愛妻，夫妻感情深厚。

美國男星大衛夏納因腎衰竭病逝，享壽98歲。（取材自IMDb）
美國男星大衛夏納因腎衰竭病逝，享壽98歲。（取材自IMDb）

另一位影壇傳奇大衛夏納則由其子安德魯證實因腎衰竭辭世。出生於紐約的大衛夏納曾於傳奇「演員工作室」受訓，與瑪麗蓮夢露、詹姆斯迪恩（James Dean）同窗。他雖多演配角，但在「單身公寓」及成龍好萊塢電影「殺手壕」中的鮮明演出深受影迷愛戴。大衛夏納戲外更以重情重義著稱，曾於1950年代霸氣掏錢幫巨星好友華特馬修（Walter Matthau）償還黑幫賭債、免除血光之災，這段影壇「神仙友誼」至今仍傳為佳話。兩位資深演員的離世，令全球無數老影迷深感悲痛與不捨。

精華 FAQ

  • 他與妻子謝拉在新州布萊爾斯鎮的自宅遭遇猛烈火災，消防員趕抵時房屋已被烈焰吞噬。兩人雖被救出，仍因傷勢過重不治。

  • 大衛夏納曾參與《單身公寓》與成龍主演的《殺手壕》等作品，也曾在演員工作室受訓，與瑪麗蓮夢露、詹姆斯迪恩同窗，因此被視為影壇傳奇綠葉。

  • 因為兩位演員都屬於陪伴幾代觀眾的資深綠葉，作品橫跨電視與電影，且各自留下感人故事與經典角色，讓許多老影迷感到時代記憶又少了一頁。

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