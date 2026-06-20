43歲安海瑟薇喜迎第3胎 害羞甜秀孕肚影片 按讚逾1400萬

安海瑟薇(左)與結縭14年的丈夫亞當舒爾曼(右)已育有10歲與6歲的兩個寶貝兒子。（路透資料照片）

好萊塢 女神安海瑟薇（Anne Hathaway）再度迎來人生新喜訊！現年43歲的她，近日在個人社群平台上傳了一段唯美影片，驚喜宣布自己已懷上第三胎，IG按讚人數已逾1400萬。

安海瑟薇捧著孕肚，露出害羞的笑容。（取材自Instagram）

影片中，她大方秀出明顯隆起的孕肚，宣告將與結縭14年的丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）迎來家中的全新成員，兩人過去已育有10歲與6歲的兩個寶貝兒子。

安海瑟薇透過鏡頭向粉絲報喜，只見她身穿一襲飄逸的白色連身裙，臉上掛著幸福滿溢的微笑、輕輕捧著孕肚，隨後露出害羞的甜笑，快速地跑出鏡頭。她也感性配文寫下：「x寶貝，我是你的x（x Baby, I'm yours x）。」字裡行間洋溢著即將升格為「三寶媽」的喜悅與期待。

事實上，安海瑟薇今年5月接受雜誌專訪時，就曾罕見地聊起與孩子們的私下相處近況。她透露兒子們目前正處於一個非常有趣、充滿活力的成長階段：「我們都很享受聚在一起的時光，但我心裡也明白，這一切未來可能會有所改變。」

她坦言，雖然自己非常珍惜全家人黏在一起的日子，但也深知孩子長大後對父母的想法可能會改變，因此現階段夫妻倆決定好好把握、享受陪伴孩子成長的每一刻。

談到「母親」這個角色對自己的影響，她曾表示，在真正生下孩子之前，自己似乎從未有過完全「落地」、安於當下的踏實感，更感性表示：「母性讓我不再胡鬧，也讓我想在每一個層面上，都成為一個完全言出必行的人。」

不過令人敬佩的是，現年43歲的安海瑟薇，即便邁入高齡懷孕階段，演藝事業依然處於顛峰，多部備受期待的新片計畫也正同步執行當中。