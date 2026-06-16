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收留可愛外星人…「家有阿福」凱特媽媽 77歲辭世

記者廖福生／綜合報導
曾演出「家有阿福」的安妮謝丁傳出過世的消息，享壽77歲。（取材自IMDb）
曾演出「家有阿福」的安妮謝丁傳出過世的消息，享壽77歲。（取材自IMDb）

曾於80年代風靡全球的經典情境喜劇「家有阿福」（ALF）中，飾演女主人「凱特媽媽」的女星安妮謝丁（Anne Schedeen），傳出不幸過世的消息，享壽77歲。她的家人已於14日證實這項噩耗。

安妮謝丁的家人在聲明中寫道：「她留下了非凡的精神遺產。那是一整盒滿滿的創意能量、極其機智的幽默感、對家庭的依戀、對小狗的疼愛，還有對川普的強烈厭惡！她熱愛在二手市場淘寶，更無可救藥地愛著一個好故事。失去她，我們的世界彷彿被掏空了，我們真的好愛好愛她，所有見過她的人也是如此。」字裡行間不僅充滿對她的思念，也幽默點出她生前鮮明又直率的個性。

回顧安妮謝丁的演藝生涯，她的起點相當接地氣，最早是從夏季劇團（summer stock theater）磨練演技，隨後在NBC醫療劇「Emergency！」獲得常設角色打開知名度，也曾客串經典美劇「Marcus Welby, M.D.」。大銀幕方面，她曾在1976年的科幻恐怖片「Embryo」中與好萊塢傳奇巨星洛克哈德森（Rock Hudson）同台飆戲。

不過，安妮謝丁最令人所知的角色，莫過於美劇「家有阿福」中，那位收留可愛外星人、溫柔又堅毅的郊區家庭女主人「凱特媽媽」。劇中她不苟言笑卻無比務實，每天都在跟政府玩捉迷藏，拚了命要藏住那個墜毀在自家車庫、愛吃貓咪的毛茸茸外星人「阿福」。這部劇在1986年至1990年間暴紅，也讓安妮謝丁成為家喻戶曉的明星。

不過，這部神劇風光的背後卻藏著極大的技術考驗。由於「家有阿福」是靠多名幕後人員手操木偶演出，拍攝過程極其耗時繁瑣，隨著新鮮感退去，節目時段從黃金週一晚間一路被調動到週末，最終難敵收視率下滑的命運而抱憾停播。

在「家有阿福」畫下句點後，安妮謝丁也逐漸淡出演藝圈，僅在1996年亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）主演的驚悚片「獵殺大行動」（Heaven's Prisoners）中驚鴻一瞥。如今她安詳離世，當年帶給全球觀眾的溫暖笑聲，將永遠留在影迷的心中。

精華 FAQ

  • 她最廣為人知的代表作是80年代情境喜劇《家有阿福》，她在劇中飾演郊區家庭女主人凱特媽媽，因溫柔務實又堅毅的形象而成名。

  • 家屬形容她擁有創意能量、機智幽默、熱愛家庭與小狗，也很喜歡在二手市場尋寶，還特別提到她對川普的強烈厭惡，顯示她直率又鮮明。

  • 她早年從夏季劇團磨練演技，之後在《Emergency！》取得常設角色，也客串《Marcus Welby, M.D.》，並曾參演《Embryo》與《Heaven's Prisoners》。

好萊塢 凱特 川普

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