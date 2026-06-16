裘莉龍鳳胎將滿18歲 豪宅掛牌出售為移民？

安潔莉娜裘莉一舉一動都是焦點。（路透資料照片）

好萊塢 女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)近日傳出有意展開人生新篇章。根據外媒消息，她位於洛杉磯 的豪華莊園已正式掛牌出售，開價2985萬美元，由於過去她曾多次透露希望在孩子成年後離開美國，因此消息曝光後立即引發外界熱議，也讓外界關注她是否即將移居海外。

安潔莉娜裘莉月初剛迎來51歲生日。儘管曾歷經三段婚姻，但她多年來始終將生活重心放在六名子女身上。其中三名孩子是與前夫布萊德彼特(Brad Pitt)所生，另外三名則為跨國領養。由於離婚後的監護權安排，她長年必須居住在美國加州 ，陪伴孩子成長。

安潔莉娜裘莉過去接受訪問時曾坦言，自己之所以一直住在洛杉磯，並非特別喜愛當地生活，而是受到孩子監護權因素影響。她當時直言：「等孩子都成年後，我想離開美國。」巧合的是，她最小的一對龍鳳胎將於今年7月12日滿18歲，而此時又傳出豪宅出售消息，讓外界不禁猜測，她是否已開始為搬離美國做準備。

除了演藝事業之外，安潔莉娜裘莉多年來也積極投入國際人道援助工作。自2001年捐款協助阿富汗難民以來，她長期關注全球難民議題，不僅曾擔任United Nations High Commissioner for Refugees親善大使，後來更獲任命為特使，多次深入世界各地難民營探訪。她對人道工作的投入，也讓她獲得國際社會高度肯定。

而在眾多國家之中，柬埔寨一直是安潔莉娜裘莉最具情感連結的地方。2000年拍攝電影「古墓奇兵」(Lara Croft: Tomb Raider)時，她首次造訪柬埔寨著名古蹟Angkor Wat，並深深愛上當地文化與風土民情。之後她不僅持續投入當地慈善與保育工作，2002年更從柬埔寨領養長子馬杜斯(Maddox Jolie)，2005年則獲柬埔寨王室授予榮譽公民身分。

安潔莉娜裘莉過去也曾公開表示，自己未來希望能花更多時間待在柬埔寨。如今隨著豪宅出售消息曝光，加上最小的孩子即將成年，外界對她未來是否將離開美國、前往柬埔寨定居的猜測再度升溫。