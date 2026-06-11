昔日最紅童星查斯淪街友 無家可歸仍拒外界幫助
曾演出尼克兒童頻道經典影集「耐德的中學校園生存手冊」(Ned's Declassified School Survival Guide)的前童星查斯(Tylor Chase)，近日因一段在街頭流浪的影片在網路瘋傳，引發外界震驚。對此，當年一起演戲的戴文沃克海瑟(Devon Werkheiser)也首度公開發聲，坦言看到昔日夥伴如今的模樣，相當心痛。
戴文表示，查斯當年是個「敏感、善良又貼心的孩子」，看到他如今流落街頭的處境，令人十分難受。他透露，自從影集結束後，已經將近20年沒有見過查斯，但也知道對方長期受到成癮問題及心理健康困擾影響。他坦言，面對這類情況，外人能做的其實相當有限。
「任何曾經接觸過嚴重成癮和心理健康問題的人都知道，如果當事人自己不願意接受幫助，事情會變得非常困難。」戴文說。
他也強調，單純給錢並不能解決問題，「這是一場每天都要面對的艱難戰鬥，需要大量支持、耐心以及時間，才能慢慢回到正軌。」根據他的了解，查斯目前仍有家人住在附近，持續關心他的狀況並嘗試提供協助。
對於近期網路上流傳的大量街拍影片，戴文則呼籲外界停止為了流量拍攝並散布相關畫面。他表示，希望這波關注最終能帶來正面結果，而非只是獵奇圍觀。
「我唯一的希望是，透過這次曝光，能有真正了解這類問題、且擁有相關資源的人出面幫助他，讓他接受治療，重新找回人生方向。我們都希望能看到一個圓滿的結局。」
加州河濱市警方先前曾透露，警方平均每周都會與查斯接觸至少一次，並多次提供心理健康服務、戒癮治療以及臨時住所等資源，但他至今仍選擇拒絕接受協助。
因他在街頭流浪的影片於網路瘋傳，讓許多曾看過他演出的觀眾震驚，也使昔日合作演員戴文公開談及他的近況與困境。 戴文表示查斯曾是敏感善良的孩子，如今流落街頭令他非常心痛。他認為成癮與心理健康問題複雜，若當事人不願接受幫助，外人很難真正介入。 加州河濱市警方表示，曾多次向查斯提供心理健康服務、戒癮治療與臨時住所等資源；他的家人也住在附近，持續關心並嘗試協助，但他仍拒絕接受。
精華 FAQ
因他在街頭流浪的影片於網路瘋傳，讓許多曾看過他演出的觀眾震驚，也使昔日合作演員戴文公開談及他的近況與困境。
戴文表示查斯曾是敏感善良的孩子，如今流落街頭令他非常心痛。他認為成癮與心理健康問題複雜，若當事人不願接受幫助，外人很難真正介入。
加州河濱市警方表示，曾多次向查斯提供心理健康服務、戒癮治療與臨時住所等資源；他的家人也住在附近，持續關心並嘗試協助，但他仍拒絕接受。
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