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投資環保鞋品牌LØCI翻車 李奧納多慘虧388萬

記者陳穎／綜合報導
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李奧納多狄卡皮歐投資踢到大鐵板。（美聯社）
李奧納多狄卡皮歐投資踢到大鐵板。（美聯社）

好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)近年積極投入環保事業，不過他支持的一家純素環保鞋品牌如今卻陷入財務危機。最新財報顯示，該公司累計虧損已超過290萬英鎊(約388萬美元)，帳上現金更只剩7355英鎊(約9842美元)，經營狀況引發關注。

李奧納多是英國環保鞋品牌LØCI的主要投資人之一。該品牌主打100%無動物成分的純素鞋款，使用回收竹材、泡棉與橡膠製作，每雙售價約160英鎊(約214美元)，並標榜每雙鞋可回收再利用多達20個來自地中海及非洲東岸海域的塑膠瓶。

憑藉環保理念與時尚設計，LØCI曾受到不少好萊塢明星青睞，包括班艾佛列克(Ben Affleck)、蜜拉庫妮絲(Mila Kunis)與伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)等人都曾穿著其鞋款。此外，饒舌天后妮姬米娜(Nicki Minaj)也是投資人之一，甚至推出聯名系列商品。

然而根據最新公布的財務報告，負責經營品牌的Wild Loci Ltd累計虧損已達290萬4888英鎊，同時積欠債權人93萬1130英鎊。報告也指出，公司目前主要仰賴總額517萬英鎊(約692萬美元)的投資資金支撐營運。

此外，公司已連續兩年延遲提交財務報表，也未能準時繳交法定要求的年度確認聲明，面臨遭英國公司註冊處除名的風險。英國政府網站也警告，未依規定提交相關文件屬刑事犯罪，董事可能面臨罰款處分。

當年李奧納多宣布投資LØCI時，品牌創辦人Emmanuel Eribo曾大讚他與品牌擁有相同理念，並形容他的加入是一大福音。而李奧納多當時也表示，很自豪能投資一家致力於降低環境衝擊、推廣無動物傷害與道德製鞋理念的品牌。

不過隨著財務壓力持續浮現，這項被寄予厚望的環保事業未來能否成功翻身，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 最新財報顯示，負責經營品牌的Wild Loci Ltd累計虧損已逾290萬英鎊，帳上現金只剩7355英鎊，另還積欠債權人93萬英鎊，財務壓力相當大。

  • LØCI主打100%無動物成分的純素鞋款，使用回收竹材、泡棉與橡膠製作，並強調每雙鞋可回收再利用多達20個塑膠瓶，訴求環保與道德製鞋。

  • Wild Loci Ltd已連續兩年延遲提交財報，也未準時繳交年度確認聲明，可能遭英國公司註冊處除名；英國政府也警告，相關違規可能讓董事面臨罰款。

班艾佛列克 好萊塢

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