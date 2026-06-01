布裘離婚10年 24歲長子也拋棄爸爸姓氏

圖為安潔莉娜裘莉（右）2024年11月攜最年幼的子女諾克斯（左）出席美國影藝學院頒獎典禮。(路透資料照片)

今年7月12日，安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)與布萊德彼特 (Brad Pitt)最年幼的子女，雙胞胎薇薇安(Vivienne Jolie-Pitt)與諾克斯(Knox Jolie-Pitt)將滿18歲；這一天象徵布裘長達10年監護權拉鋸戰的終點，隨著六名子女陸續成年，被八卦媒體稱作「布裘莉娜」(Brangelina)的好萊塢怨偶也邁向法律關係的終點，而這場訴訟沒有贏家。

娛樂新聞媒體「第六頁」(Page Six)報導，裘莉2016年9月以受虐為由，對小布 提出離婚訴訟，一場曠日廢時的監護權爭奪戰隨之展開。

根據原有協議，裘莉取得主要監護權，小布則享有探視權，但隨著兩人最小的子女成年後，這份協議也將失效。

10年過去，小布與子女的親子關係也降至冰點。

一名知情人士透露，「裘莉疏遠孩子和小布的關係，尤其是那些她知道和小布關係特別親密的孩子。」

另一位知情人士則反駁，裘莉從未刻意隔絕孩子與生父，並對於外界以「疏遠」一詞形容這場家庭風暴表達強烈不滿。

就法律層面而言，雙方關係惡化最明顯的跡象之一，便是子女先後捨棄「彼特」的姓氏。

布裘的長子麥道克斯(Maddox，24歲)已於5月底依法正式提出捨棄「彼特」姓氏的申請，長女希洛(Shiloh，20歲)則早在2024年18歲生日當天，即向洛杉磯郡高等法院提交申請，現已正式改名為希洛‧努韋爾‧裘莉(Shiloh Nouvel Jolie)。

薇薇安2024年擔任百老匯音樂劇「局外人」(The Outsiders)製作助理時，非正式地移除「彼特」姓氏，待她成年後便可辦理正式手續。

扎哈拉(Zahara，21歲)5月初從喬治亞州斯佩爾曼學院(Spelman College)畢業時，以「扎哈拉‧瑪利‧裘莉」(Zahara Marley Jolie)的名字上台領取心理學士畢業證書，小布未受邀或出席。

消息人士透露，「這是一場重大慶典」，但小布卻被排除在外，顯示雙方決裂程度相當嚴重；此人感嘆，「完全沒有必要這樣，這對孩子沒有任何好處。」