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英歌手Dua Lipa正式升格人妻 婚禮地點曝光 還要飛義大利辦第2場

記者陳穎／即時報導
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杜娃黎波（左）與演員男友卡倫透納交往2年結婚。（路透）
杜娃黎波（左）與演員男友卡倫透納交往2年結婚。（路透）

英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）傳出與演員男友卡倫透納（Callum Turner）正式步入婚姻。有報導指出，兩人近日已在英國倫敦知名的老馬里波恩市政廳完成結婚登記，婚禮畫面也隨之曝光，包括新人步出市政廳以及親友撒花祝福的溫馨瞬間，掀起粉絲熱烈討論。

據悉，兩人接下來還計畫前往義大利舉辦規模更盛大的婚禮派對，預計邀請更多親友到場見證幸福時刻。外傳婚禮賓客名單星光熠熠，甚至有望邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）現場演出助陣。

現年30歲的杜娃黎波與36歲的卡倫透納交往超過兩年，感情一直相當穩定，兩人於去年6月傳出訂婚消息，如今終於修成正果。

談到婚姻時，杜娃黎波過去曾坦言，自己從來不是那種會幻想婚禮或憧憬成為什麼樣新娘的人，但在接受求婚後，心境卻出現巨大改變。她曾甜蜜表示：「我以前從來不會去想婚禮，也不會幻想自己穿上婚紗的模樣，但當一切發生後，我突然開始思考，我到底該穿什麼？」她也透露，決定結婚的意義不只是舉辦婚禮，而是兩人共同承諾攜手走完人生旅程。

杜娃黎波感性地說：「我們決定一起變老、一起見證人生的每個階段，成為彼此一輩子最好的朋友。那種感覺真的非常特別。」如今兩人正式攜手邁入人生新篇章，也讓全球粉絲紛紛獻上祝福。

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