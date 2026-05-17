「海灘遊俠」大衛赫索霍夫 消瘦憔悴、足纏繃帶坐輪椅

73歲的大衛赫索霍夫健康亮紅燈。（路透資料照片）

熱門影集「海灘遊俠」(Baywatch)男主角大衛赫索霍夫（David Hasselhoff）被媒體拍到腳踝纏著繃帶坐在輪椅上，神情憔悴的模樣，引發粉絲對其健康的憂慮。

八卦新聞網站Page Six報導，73歲的赫索霍夫近日由45歲的妻子海莉·羅伯茨（Hayley Roberts）陪同前往洛杉磯 一家復健診所接受治療，在離開時，被媒體拍下他坐著輪椅，準備進入一輛等候在外的汽車。

值得注意的是，鏡頭下的赫索霍夫早已不見當年帥氣模樣，頭髮花白、身形消瘦、面容憔悴，顯示健康狀況亮紅燈。

根據Page Six取得的照片顯示，這位資深演員當天身穿當天身穿鐵灰色連帽衫和短褲，頭戴灰色鴨舌帽、黑框眼鏡，清楚看到他右腿戴護膝、右腳腳踝也纏著繃帶，由於數周前剛接受膝關節 和髖關節置換手術，可能因為不慎跌倒又再次受傷。

針對赫索霍夫目前健康狀況，經紀人並未發表評論，不過先前曾向Page Six證實，赫索霍夫接受手術後開始復健，而且「恢復得很好，感覺不錯。」

上個月，赫索霍夫與妻子在洛杉磯西山(West Hills)難得外出時，被狗仔隊拍到他使用助行器，引發粉絲對其健康狀況的擔憂。

拜1982年熱門影集霹靂遊俠(Knight Rider)劇中角色李麥克(Michael Knight)之賜，走紅影壇的赫索霍夫，在2025年5月，就曾被狗仔隊拍到坐在輪椅現身洛杉磯國際機場。

當時赫索霍夫在妻子陪同下，準備搭機飛往墨西哥坎昆(Cancun)，並坦言自己膝蓋疼痛，即將接受手術治療。

根據報導，赫索霍夫和羅伯茨於2011年相戀，2018年7月在義大利一場私人婚禮結為連理。