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馬丁肖特首談女兒輕生打擊 自曝投身倡議組織協助心理病患

編譯尤寶琪／綜合報導
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馬丁肖特在新紀錄片「Marty, Life is Short」上映之前接受訪問。...
馬丁肖特在新紀錄片「Marty, Life is Short」上映之前接受訪問。（路透）

以影集「破案三人行」(Only Murders in the Building)再創事業高峰的76歲加拿大演員馬丁肖特(Martin Short)，首次公開討論長女凱瑟琳(Katherine Elizabeth Short )在今年2月輕生離世，肖特稱女兒的去世對全家來說，是一場「噩夢」。

肖特在日前播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)獨家專訪中表示，凱瑟琳自殺身亡，對他來說是毀滅性的打擊；根據當時的媒體報導，凱瑟琳肖特去世時年僅42歲，是現年76歲的馬丁肖特與妻子南希杜爾曼(Nancy Dolman)共同收養的三個孩子之一；南希杜爾曼在2010年時因卵巢癌去世。

出生於加拿大的肖特，日前在一部關於他生活的Netflix新紀錄片「Marty, Life is Short」上映前接受訪問並表示，這對我的家人來說是一場噩夢」，但他也解釋指出，這讓他明白「心理健康癌症(如我妻子)都是疾病，而且有些疾病是絕症」。

肖特接著告訴主持人特雷西史密斯(Tracy Smith)自己女兒長期以來所面臨的困境；「我的女兒長期以來，一直在與嚴重的精神健康問題作鬥爭，她患有邊緣型人格障礙(borderline personality disorder，BPD)和其他疾病，但直到她無能為力之前，一直都在竭盡全力對抗。所以南希最後對我說的遺言是『馬特，放我走』(Mart, let me go)；而凱瑟琳說的是『爸爸，放我走』。」

肖特表示，失去親人的打擊促使他投身心理健康倡議組織「Bring Change 2 Mind」（簡稱BC2M），他指出自己「非常渴望」能參與該組織的工作，凱瑟琳生前也曾參與。

該組織由金球獎影后葛倫克蘿絲(Glenn Close)，為了自己同樣遭受精神疾病困擾的家人所創立的，旨在致力於讓「讓精神健康不再是陰影，不再為此感到羞恥，不再迴避『自殺』一詞，而是接受這可能是疾病的最後階段」。

加拿大 癌症 心理健康

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