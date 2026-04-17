我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影博覽會「CinemaCon」放映由人工智慧生成的方基默電影「As Deep ...
電影博覽會「CinemaCon」放映由人工智慧生成的方基默電影「As Deep as the Grave」預告。(美聯社)

拉斯維加斯的電影博覽會「CinemaCon」，首次發布由人工智慧(AI)生成的方基墨(Val Kilmer)電影「As Deep as the Grave」預告。

美聯社報導，方基墨飾演一名具有美國原住民背景的的芬坦神父(Father Fintan)，在預告片結尾說，「不要害怕亡者，也不要害怕我。」

方基墨去年因肺炎去世，享年65歲。電影改編自考古學家安莫里斯(Ann Morris)和厄爾莫里斯(Earl Morris)的真實故事，3月宣布使用生成式AI技術來複製方基墨，引發熱議。

電影編劇兼導演佛海斯(Coerte Voorhees)與製片人沃希斯(John Voorhees)15日解釋他們為何認為通過與方基墨的子女及演員工會(SAG-AFTRA)合作，以符合道德的方式完成電影，儘管方基墨一場戲都沒拍，而佛海斯也沒有直接說這是方基墨的演出，「方基墨對這部電影的演出產生了影響，」佛海斯說。

製片人沃希斯表示，冒險使用真人AI生成演員，仍遵循演員工會指引。方基墨的遺產管理人、女兒梅賽德斯(Mercedes Kilmer)，同意數位化複製並得到補償，還提供檔案影像資料協助製作。

沃希斯說，方基墨生前也曾在電影「門」(The Doors)，使用AI技術。方基墨在被診斷出喉癌並接受兩次氣切手術後，失去自然說話的聲音後，求助AI軟體公司，以數位方式重建聲音，輔助他在遺作「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)完成最後一次大銀幕演出。

方基墨生前就簽約出演「As Deep as the Grave」，電影大部分情節都是圍繞著他的角色展開，由於方基墨在最後一刻因健康問題不得不退出，片商決定在沒有他的情況下繼續拍攝，而不是重新選角。

方基墨在片中出現總長為1小時17分鐘，但最終片長尚未公布。

AI生成的方基默在電影「As Deep as the Grave」中飾演一名神父...
AI生成的方基默在電影「As Deep as the Grave」中飾演一名神父。（路透資料照片）

原住民

上一則

李小冉「浪姐」跑調忘詞大翻車 原唱讚可愛

下一則

小賈斯汀登科切拉 90分鐘進帳千萬 短影音24小時流量破億

延伸閱讀

「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親

「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親
AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃

AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃
心碎父化身綁架犯「混沌少年時」葛拉翰奪羅馬影展影帝

心碎父化身綁架犯「混沌少年時」葛拉翰奪羅馬影展影帝
娛樂／消失近130年 影史首部科幻片重見天日

娛樂／消失近130年 影史首部科幻片重見天日

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕