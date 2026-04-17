AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

電影博覽會「CinemaCon」放映由人工智慧生成的方基默電影「As Deep as the Grave」預告。(美聯社)

拉斯維加斯的電影博覽會「CinemaCon」，首次發布由人工智慧(AI)生成的方基墨(Val Kilmer)電影「As Deep as the Grave」預告。

美聯社報導，方基墨飾演一名具有美國原住民 背景的的芬坦神父(Father Fintan)，在預告片結尾說，「不要害怕亡者，也不要害怕我。」

方基墨去年因肺炎去世，享年65歲。電影改編自考古學家安莫里斯(Ann Morris)和厄爾莫里斯(Earl Morris)的真實故事，3月宣布使用生成式AI技術來複製方基墨，引發熱議。

電影編劇兼導演佛海斯(Coerte Voorhees)與製片人沃希斯(John Voorhees)15日解釋他們為何認為通過與方基墨的子女及演員工會(SAG-AFTRA)合作，以符合道德的方式完成電影，儘管方基墨一場戲都沒拍，而佛海斯也沒有直接說這是方基墨的演出，「方基墨對這部電影的演出產生了影響，」佛海斯說。

製片人沃希斯表示，冒險使用真人AI生成演員，仍遵循演員工會指引。方基墨的遺產管理人、女兒梅賽德斯(Mercedes Kilmer)，同意數位化複製並得到補償，還提供檔案影像資料協助製作。

沃希斯說，方基墨生前也曾在電影「門」(The Doors)，使用AI技術。方基墨在被診斷出喉癌並接受兩次氣切手術後，失去自然說話的聲音後，求助AI軟體公司，以數位方式重建聲音，輔助他在遺作「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)完成最後一次大銀幕演出。

方基墨生前就簽約出演「As Deep as the Grave」，電影大部分情節都是圍繞著他的角色展開，由於方基墨在最後一刻因健康問題不得不退出，片商決定在沒有他的情況下繼續拍攝，而不是重新選角。

方基墨在片中出現總長為1小時17分鐘，但最終片長尚未公布。